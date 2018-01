Meghan Markle affiche son autre bague en diamants et vous pouvez vous l’offrir ! (PHOTOS)

Une future mariée sublime ! Eh oui les meltynautes, depuis l’annonce de leurs fiançailles, Meghan Markle et le prince Harry sont tout simplement rayonnants. S’ils enchaînent les apparitions publiques, c’est surtout le look et le style de la future mariée qui marque les esprits. Mais en plus de nous offrir de magnifiques tenues, elle a un goût certain pour les accessoires. Alors qu’une experte en langage corporel se demandait si Meghan Markle avait confiance en elle, la jeune femme a retenu l’attention de ses admirateurs avec une autre bague en diamants. A la fois simple, discret et élégant, le bijou est tout simplement incroyable comme vous pouvez le voir par ICI. Et vous pouvez même vous l’offrir.

En effet, c’est Zofia Day qui à l’origine de cette jolie collection. Très appréciée par l’actrice de Suits, elle a souvent été mise en lumière lors de ses différentes déplacements. Et si cette magnifique bague vous intéresse, sachez que vous pouvez vous l’offrir pour la modique somme de 715 dollars. Un investissement, on vous l’accorde mais on ne compte pas son argent quand on veut ressembler à un membre de la famille royal. Une chose est certaine, la fiancé du Prince Harry est en train de devenir un véritable modèle à travers le monde. En attendant de plus amples informations, sachez que l’histoire d’amour de Meghan Markle et du Prince Harry sera bientôt adaptée en téléfilm.