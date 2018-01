Santé : Les erreurs médicales persistent à cause de la fatalité !

S’il y a un secteur dont on ne parle jamais de ses erreurs, c’est bien le domaine de la santé. En effet c’en est même devenu un sujet tabou pour le commun des mortels sénégalais. Et la fatalité aidant, nos compatriotes ont tendance à tout mettre sur le compte de la volonté divine. Et pourtant, que d’erreurs médicales qui ont fauché et qui continuent de faucher nos patients dans les établissements médicaux et autres structures de santé. Rares en effet sont des sénégalais qui trainent en justice des médecins, sages-femmes ou autres spécialistes, à la suite du décès mystérieux de leur proche par erreur médicale ou négligence. Pour rappel, il y a de cela quelques années auparavant, un chirurgien aurait oublié de soustraire des ciseaux du ventre d’un patient qu’il opérait ici même dans une grande structure médicale à Dakar. Et le patient a fini par mourir avant que l’erreur ne soit comprise. ce médecin en question a répondu de ses actes. Mais depuis, plus rien. Tout ce qui arrive, c’est la fatalité. Triste sénégal !

