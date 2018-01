Allaiter contre le diabète

Nourrir son bébé au sein permettrait de réduire le risque de diabète tout au long de sa vie.

Les femmes qui allaitent leur bébé pendant au moins six mois ont un risque réduit de 47% de développer du diabète au cours de leur vie, selon les résultats d’une étude publiée dans la revue médicale Journal of the American Medical Association (JAMA).

Les chercheurs de l’Université de Californie aux Etats-Unis ont mené une étude avec 1 200 femmes de 18 à 30 ans, dont 615 Noires ayant participé à des observations médicales entre 1985 et 2015.

Les scientifiques ont constaté que les femmes qui avaient allaité leurs enfants pendant au moins six mois étaient 47% moins susceptibles d’avoir développé le diabète de type 2 au cours des trois décennies par rapport à celles qui n’ont pas allaité. Les mères qui ont allaité pendant moins de six mois ont également réduit leur risque de diabète de 25%.

“Nous avons constaté un lien très fort entre la durée d’allaitement d’un enfant et une réduction du risque de développer un diabète de type 2 et, ce, après avoir pris en compte tous les facteurs prédisposant à cette maladie”, a affirmé le Dr Erica Gunderson, chercheuse principal à la Division Kaiser Permanente de Californie.

Les scientifiques pensent qu’il existe des raisons biologiques pour lesquelles l’allaitement peut protéger du diabète. Par exemple, donner le sein est connu pour stimuler les hormones qui contrôlent les niveaux d’insuline dans le sang et abaissent la glycémie. Ce qui peut aussi aider les jeunes mères à perdre du poids pendant la grossesse.

«L’incidence du diabète diminuait graduellement à mesure que la durée de l’allaitement augmentait, indépendamment de la race, du diabète gestationnel, des habitudes de vie, de la taille corporelle et d’autres facteurs de risque métabolique mesurés avant la grossesse », conclut la chercheuse.

ALLAITER, UN ATOUT SANTÉ

Les chercheurs rappellent aussi qu’allaiter réduit les risques de cancer du sein de 30 % pour les femmes qui donnent le sein au moins un an et de cancer des ovaires de 25 % pour les femmes qui allaitent au moins deux mois.

Donner le sein permet de retrouver sa ligne plus facilement. En effet, nourrir son enfant au sein provoque des contractions qui aident l’utérus à retrouver sa taille normale après l’accouchement et provoque une dépense énergétique supplémentaire par jour d’environ 200 calories. Enfin, ce mode de nutrition oblige l’organisme à puiser dans les réserves de graisse localisées sur les fesses, les hanches et les cuisses prévues à cet effet.

Les femmes qui allaitent pendant six mois seraient protégées contre le risque d’hypertension artérielle encore des dizaines années plus tard.