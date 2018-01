Dents : 4 blanchisseurs naturels dangereux à éviter

La mode est aux dents blanches. De nombreux blanchisseurs dits “naturels” et de nombreux conseils fleurissent sur la toile à ce propos. Mais attention : la plupart d’entre eux sont dangereux pour l’émail. Découverte de ceux à éviter avec le Dr Christophe Lequart, chirurgien-dentiste et porte-parole national de l’UFSBD (Union française pour la santé bucco-dentaire).

Le bicarbonate de soude : il décape trop

C’est quoi : Composé de particules très fines aux propriétés abrasives, le bicarbonate de soude ou bicarbonate de sodium, produit que l’on trouve partout dans le commerce, est réputé être une solution naturelle pour avoir les dents blanches.

Pourquoi faut-il l’éviter : “Il a une tendance à illuminer la coloration naturelle des dents car il a un effet polissant. Mais, en même temps, il agit comme un décapant si on l’utilise régulièrement et peut avoir un impact négatif sur l’élimination de l’émail et cela de façon irréversible, car l’émail ne se renouvelle pas”, explique le Dr Lequart.

Le sel de mer, abrasif

C’est quoi : Le sel de mer est aujourd’hui recommandé sur la toile pour prendre soin de ses gencives et blanchir ses dents. Certains le préconisent en le mélangeant à son dentifrice.

Pourquoi faut-il l’éviter : “Comme pour les autres techniques, le sel de mer même iodé est abrasif et déminéralise la dent au fur et à mesure des brossages réalisés avec. L’émail qui protège les dents ne se reconstitue pas et une fois abîmé et éliminé, la dent n’est plus protégée et s’use prématurément”, explique le Dr Lequart.

Non à l’association jus de citron-bicarbonate

C’est quoi : Le citron est l’un des fruits les plus acides. Son acidité permet de dissoudre la plaque dentaire et d’empêcher la formation du tartre sur les dents.

Pourquoi faut-il l’éviter : “On trouve toutes sortes d’informations pour blanchir naturellement ses dents, comme associer du jus de citron à du bicarbonate de soude. L’application régulière de jus de citron sur les dents va donner l’impression d’un certain éclat en donnant à l’émail un aspect blanchâtre. Mais l’acidité déminéralise progressivement et les dents vont devenir poreuses. Associé au bicarbonate de soude, cela accroît le problème car ce produit est très abrasif et érode de manière définitive l’émail”, explique le Dr Lequart.

Que faire pour faire blanchir légèrement ses dents ?

Pour des dents plus blanches, préférez les dentifrices blancheur dans les commerces. Vendus en libre-service, ils contiennent des substances légèrement abrasives (cristaux de silice), voire du peroxyde d’hydrogène en faible concentration*. Ils ont de bons résultats sur les colorations légères de surface dues au tabac, à l’excès de café, thé…

Et aussi : pensez à réaliser un détartrage chez votre dentiste 1 à 2 fois par an. Cesser de fumer et après avoir bu votre café et votre thé, rincez votre bouche à l’eau claire pour éviter l’installation de taches dues aux tanins.

* Seuls les chirurgiens-dentistes ont le droit d’utiliser ces produits à forte concentration (entre 0,1 % et 6%). Pour des produits utilisés à domicile, sans consultation préalable, la réglementation indique qu’ils ne doivent pas contenir plus de 0,1% de peroxyde d’hydrogène.