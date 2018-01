Virus H1N1: 25 cas de décès enregistrés en Tunisie

Le virus H1N1 a causé la mort à 45 personnes depuis le début de la saison, a annoncé mercredi la directrice générale de l’Observatoire national tunisien des maladies nouvelles et émergentes (ONMNE), Insaf Ben Alya.

La majorité des personnes, décédées à cause de la grippe, étaient âgées de plus de 50 ans et souffraient de maladies chroniques sans être vaccinés, a précisé la responsable lors d’une rencontre d’information sur la grippe saisonnière.

Soulignant que l’indicateur national de la maladie est à 7,2 pc jusqu’à présent, il a assuré qu’on ne peut parler d’épidémie qu’à partir d’un indice de 10 pc.

La plupart des cas atteints de H1N1 ont été enregistrés dans les gouvernorats de Bizerte et le grand Tunis et près de 300 cas ont été hospitalisés, dont l’état de certains est qualifié de grave, a ajouté la même source.

Elle a prévu une baisse, dans les prochaines semaines et en février, du nombre des personnes atteintes par ce virus, dont la prolifération dépend des changements climatiques.

Selon la responsable, le ministère de la santé a déployé les efforts nécessaires, depuis le début du mois de décembre dernier pour consolider le système de contrôle sanitaire à travers le renforcement des opérations de contrôle et les campagnes de sensibilisation.