Les grands chantiers d’ Abdou Latif Coulibaly

Avec un budget de 23 milliards F CFA, le ministère de la Culture compte, cette année, mettre en œuvre d’importants projets pour le rayonnement de la culture sénégalaise. L’annonce a été faite hier par le Secrétaire général de ce département, Birane Niang, lors de la cérémonie de présentation des vœux au personnel du ministère. Entre autres projets, il a annoncé l’érection de la cité du cinéma, l’édification de la bibliothèque nationale, avec une déclinaison en six bibliothèques régionales.

Pour la réalisation du Mémorial du bateau le Joola, il est attendu, selon le SG, le démarrage imminent des travaux, à la suite du changement de site. L’inauguration, en fin d’année, du Musée des civilisations noires dont le lancement des travaux de l’esplanade et de la grille de clôture va, d’après le SG, parachever cette infrastructure. Il faut noter aussi la finalisation du projet de statut de l’artiste qui devrait être soumis à l’Assemblée nationale. Et enfin, la réalisation du Mémorial de Gorée, en partenariat avec l’Usaid. Ce qui fait dire au Secrétaire Général que ‘’les défis sont immenses mais exaltants. Car ils s’inscrivent dans le sens du progrès’’. Birane Niang d’assurer qu’avec une telle posture, ‘’la Culture sera sur de bons rails pour devenir à son avis ‘’un puissant levier de l’émergence du Sénégal’’. Il faut, selon lui, de l’engagement, du professionnalisme et de la détermination pour accompagner le ministère à réussir sa ‘’haute mission au service de la culture et de ses acteurs’’.

Le ministre de la Culture Abdou Latif Coulibaly, qui a profité de la cérémonie pour rendre un hommage mérité aux artistes considérés comme les meilleurs dans leur domaine, estime pour sa part qu’‘’il est important d’identifier, de répertorier, de diffuser et de sauvegarder le patrimoine culturel de notre pays, en vue de consolider notre identité sur le fondement de notre existence en tant que communauté’’.

Il a par ailleurs rappelé aux acteurs culturels qu’ils se sont engagés à apporter un changement majeur dans la manière de concevoir les projets culturels et dans la manière d’organiser le financement de ces projets. ‘’Je demande le soutien de tous les acteurs culturels pour rendre beaucoup plus rationnelles et visibles les subventions allouées par l’Etat. C’est l’une des raisons pour lesquels nous avons décidé de faire en sorte que les subventions que l’Etat du Sénégal octroie soient attribuées de façon plus transparente et plus cohérente’’, a-t-il soutenu.