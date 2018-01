Baba Diao lance la banque Outarde

La banque Outarde vient d’ouvrir ses portes à Dakar au 20 Boulevard de la République. Elle est lancée par l’homme d’affaires Abdoulaye Diao plus connu sous le nom de Baba Diaw, qui a fait fortune dans le pétrole avec sa société Itoc, rapporte L’As.

La banque Outarde va s’activer dans le financement des petites et moyennes entreprises (Pme) et petites et moyennes industries (Pmi) dans les domaines de l’agriculture et l’élevage.

La banque dirigée par Olivier Santi, ancien patron de Bnp Paribas-Genève a obtenu son agrément il y a un an.