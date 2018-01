Syrie: Kurdes et Turcs s’accusent d’importer leur conflit en Allemagne

Des organisations représentant turcs et kurdes en Allemagne ont dénoncé l’importation du conflit turco-kurde dans le pays à la suite du lancement de l’opération militaire d’Ankara en Syrie.

Le Conseil de coordination des musulmans, une organisation dominée par la communauté turque, s’est dit mercredi “inquiet de nouvelles attaques contre des mosquées turques”. “Les combats dans le nord de la Syrie sont devenus un motif pour s’en prendre à des établissements turcs”, a-t-il ajouté.

Deux mosquées contrôlées par le DITIB, une organisation dépendante du gouvernement turc qui gère quelque 900 lieux de cultes en Allemagne, ont été visées à Leipzig et Minden par des actes de vandalisme ces derniers jours, selon la même source et des médias allemands.

“Cela nous inquiète car ces attaques sont politiquement motivées et qu’à nouveau on importe un conflit étranger en Allemagne”, estime le Conseil de coordination des musulmans.

La veille, c’est l’organisation Communauté kurde d’Allemagne qui accusait les imams du DITIB de prêcher “la guerre sainte” contre les Kurdes de Syrie.

“La directive d’Ankara est claire : doivent être récitées dans toutes les mosquées des autorités étatiques turques les sourates de la victoire inscrite dans le Coran. Les fidèles doivent prier pour la victoire de l’armée turque dans sa guerre contre les Kurdes”, a dénoncé un communiqué de l’organisation.

“Ces mosquées qui sont aussi partiellement financées par les dons et les impôts de citoyens allemands prient pour la victoire et la mort au jihad, la guerre sainte”, poursuit-elle, dénonçant “une instrumentalisation de la religion et de mosquées en faveur d’une guerre” et “une atteinte à l’obligation de neutralité des lieux de culte”.

L’Allemagne n’a cessé de s’inquiéter que les conflits qui déchirent la société turque, que cela concerne le peuple kurde ou l’opposition au président Recep Tayyip Erdogan, ne dégénèrent en territoire allemand où résident des centaines de milliers de Kurdes et trois millions de personnes turques ou d’origine turque.

Berlin enquête aussi contre le DITIB, soupçonné d’espionner les détracteurs du pouvoir turc en Allemagne.

Depuis le début de l’offensive turque en Syrie, plusieurs manifestations ont été organisées par les Kurdes d’Allemagne. L’une d’entre elle, à l’aéroport de Hanovre, a donné lieu une brève altercation avec des passagers turques lundi.