UN SÉNÉGALAIS TUÉ AU MALI : Mystère autour du meurtre de Pape Kabirou Mbodj

Selon les informations de Libération, un Sénégalais répondant au nom de Pape Kabirou Mbodj a été retrouvé mort ce lundi 22 janvier, dans son anti-chambre, au quartier ATT-Bougou au Mali. Son corps mis à terre et sous sa moustiquaire, était allongé dans du sang. La balle de calibre 7/75, retrouvée à la porte de l’antichambre serait celle qui l’a atteint à la tête.

Selon les informations des voisins, un coup de fusil a été entendu de cette chambre vers 4h du matin. Le matin, on a constaté que sa porte était ouverte. Elle avait été défoncée. A l’analyse de la chambre, la télé n’était pas là et toute la chambre a été fouillée par ses assaillants ou son assaillant.

Au moment du fait, Pape Kabirou Mbodj était tout seul dans sa chambre. Sa femme est en voyage sur Gao depuis plus de deux semaines. Selon ses voisins, il est revenu la veille à moto avec un monsieur qu’il a raccompagné à la porte. Puis il est ressorti à pied.

A son retour, toute la maison dormait. Sa moto était là à l’entrée de la grande porte avec la clé. Idem pour sa voiture garée juste devant son bâtiment, la boîte à gants ouverte.

L’assaillant serait-il venu chercher des documents ? En tout cas, la question mérite d’être posée. Toujours selon les voisins, l’homme avait mis de la lumière derrière sa maison, il y a quelques jours. Il disait entendre du bruit derrière sa maison comme si quelqu’un sautait par le mur. Notre compatriote était un électricien au sein de l’entreprise de fabrication d’engrais Eléphant vert. Ces derniers temps, il semble que le climat n’était pas au beau fixe entre les travailleurs de cette entreprise et la Direction générale.