Dans un entretien avec L’Observateur, El Hadji Diouf est revenu sur la polémique Thione Ballago. Le chanteur en veut au footballeur pour avoir déclaré que Youssou Ndour est le meilleur musicien au Sénégal. « J’avais dit que je n’allais pas revenir sur l’affaire de mon grand-frère et ami, Tonton Thione. « Nioune degniou foo rek (on s’amuse). Nous voulions juste mettre de l’ambiance. Qui connaît Dioufy sait qu’il aime amener la joie et le sourire », dit-il.