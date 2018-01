Un amour fou ! Eh oui les meltynautes, la grossesse de Khloé Kardashian n’a fait que la rapprocher de son petit-ami, Tristan Thompson. Fous amoureux, les deux tourtereaux ne perdent jamais une occasion de se déclarer leur flamme sur les réseaux sociaux. Et justement, la future maman a récemment décidé de se confier sur son couple via son application. L’occasion pour elle de revenir sur la dynamique qui s’est installée dans leur relation : “Durant la saison où il joue à la NBA à Cleveland, nous sommes très structurés. Et vous me connaissez, j’aime trop la structure et l’ordre. Et au final, ça fonctionne vraiment bien pour nous car Tristan a un emploi du temps structuré mais aussi assez chaotique.”

KHLOÉ KARDASHIAN FOLLE AMOUREUSE DE TRISTAN THOMPSON, ELLE DÉVOILE DES DÉTAILS DE LEUR INTIMITÉ

Elle poursuit en ces termes : "On a tendance à penser que la vie se résume au travail. Nous sommes tout deux des partenaires très compréhensifs quand il s'agit de notre carrière donc nous faisons ce qu'il faut pour profiter au maximum de notre temps à deux quand nous sommes à la maison. Généralement, nous passons des soirées très simples avec un dîner et un moment de relaxation sur le canapé. Certains amis peuvent aussi nous rendre visite, prendre un verre de vin ou jouer aux cartes. Mais ça ne va plus loin." Une jolie façon de profiter de l'amour de sa vie !