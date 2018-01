Le guide ultime pour ne plus avoir les cheveux électriques, cet enfer capillaire été comme hiver

Si seulement on pouvait avoir une chevelure parfaite, jamais sèche, jamais grasse, jamais indomptable. Mais ça, on peut toujours rêver. Non, il va falloir s’y faire, on aura toujours des galères de cheveux qui arrivent régulièrement et qui nous rendent folles. Au choix : l’épi indomptable, le brushing made in 80’s en sortant de chez le coiffeur, ou encore la trace de l’élastique qui fait une grosse bosse pas très esthétique. Mais il existe une galère qui est encore pire que toutes celles-ci. Une galère qui nous donne envie de hurler à chaque fois que ça nous arrive : les cheveux électriques. Les cheveux qui collent au visage dans une sensation désagréable, ou qui flottent dans l’air tel un hérisson. On est d’accord : c’est un enfer capillaire. Fort heureusement, on a trouvé des solutions pour y mettre fin !

1. Ta brosse en plastique, tu oublieras

C’est bien simple, utiliser une brosse en plastique pour se coiffer les cheveux, c’est provoquer la déesse de l’électricité statique. C’est en effet le meilleur moyen d’avoir les cheveux électriques. Alors dis adieu à tes brosses et tes peignes en plastique et achète-toi une brosse en métal ou en bois. Il existe même des brosses spéciales électricité statiques si tu en as vraiment marre.

2. Tes cheveux, tu hydrateras à fond

Les filles les plus sujettes aux cheveux électriques sont celles qui ont le cheveux sec. Car s’ils étaient bien hydratés, il y aurait beaucoup moins d’électricité statique et ils ne pourraient donc pas se dresser sur la tête ou coller au visage. La solution est donc toute trouvée : opter pour des shampoings et après-shampoings nourrissants, et faire des masques régulièrement. Et si tu as peur d’avoir les cheveux gras, dépose juste une noisette sur tes longueurs, ça suffira.

3. Des feuilles assouplissantes, tu essaieras

Oui, on parle bien de feuilles assouplissantes qu’on utilise habituellement pour le sèche-linge. Cette astuce de grand-mère a fait ses preuves plus d’une fois. En frottant une feuille assouplissante sur sa brosse ou directement sur ses cheveux, l’électricité statique disparaît comme par magie. Et pour un résultat optimal, tu peux aussi en glisser une sous la taie de ton oreiller avant de te mettre au lit.

4. Les shampoings, tu espaceras

Qu’on se le dise tout de suite, si tu as l’habitude de laver tes cheveux tous les jours, il va être très difficile pour toi de te débarrasser de tes cheveux électriques. C’est une équation aussi simple que cela : se laver tous les jours assèche les cheveux, et les cheveux secs favorisent l’électricité statique. Donc soit tu fais attention à faire des masques nourrissants régulièrement, soit tu espaces tes shampoings. On ne peut pas toujours avoir le beurre et l’argent du beurre.

5. De l’huile pour les cheveux, tu utiliseras

S’il y a bien un produit miracle pour les cheveux, c’est l’huile capillaire. Non seulement elle hydrate les cheveux, les assouplit et les fait briller, mais c’est aussi un excellent bouclier contre l’électricité statique. Un peu d’huile sur les pointes avant de faire son brushing, et adieu les cheveux dressés sur la tête, bonjour la crinière de rêve !

6. Dans un sèche-cheveux ionique, tu investiras

Dans l’idéal, mieux vaut oublier le sèche-cheveux ou laisser sécher à l’air libre. Mais si tu n’as pas le temps d’attendre, alors il vaut mieux opter pour un appareil équipé d’un séchage à froid, ou mieux : un sèche-cheveux à fonction ionique, permettant de rééquilibrer la charge d’ions lors du coiffage et donc d’éliminer l’électricité statique ! En plus de ça, le temps de séchage est considérablement réduit et ça assèche moins les cheveux. Alors certes, c’est un peu cher, mais c’est le prix à payer pour une magnifique crinière sans électricité statique.

7. Un spray coiffant sur tes cheveux, tu pschitteras

Et si tout ça ne marche pas, ou que tu n’as pas le temps de suivre ces conseils, il reste toujours la solution de dernière minute si tes cheveux n’en font qu’à leur tête : vaporiser un spray coiffant dessus. Avec ça, c’est certain, aucune mèche ne viendra se coller en plein milieu de ton visage dans une sensation désagréable ou ne s’hérissera sur le haut de ton crâne.

Ou sinon, tu fais comme nous : les jours où tes cheveux sont électriques, tu te fais une petite coiffure facile ni vu ni connu, comme celles que tu fais les jours où tes cheveux sont cra-cra !