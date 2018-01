Le Chef de l’État se rend à Addis Abéba, ce soir, pour le 30ème Sommet de l’Union Africaine…

Le Chef de l’État quitte Dakar ce soir à destination d’Addis Abéba pour prendre part au 30ème Sommet de l’Union Africaine qui aura pour thème « L’AFRIQUE À L’ASSAUT DE LA CORRUPTION ».

« Plus d’une décennie après l’entrée en vigueur, en 2006, de la Convention de l’UA sur la prévention et la lutte contre la corruption (CUAPLC) adoptée en 2003, l’UA souhaite intensifier la lutte contre ce fléau. Le Chef de l’Etat partagera à cette occasion l’expérience du Sénégal dans ce domaine et insistera sur la nécessité de renforcer la coordination pour lutter contre les flux financiers internationaux illicites« , peut-on lire dans une note parvenue à senego.

Ainsi, en sa qualité de Président du Comité des 10 Chefs d’État promoteurs de l’Éducation, la Science et la Technologie, le Chef de l’Etat procédera au lancement officiel des activités dudit Comité le 27 janvier 2018. Il présidera, également, le même jour, la réunion du Comité d’orientation des Chefs d’Etat et de Gouvernement du NEPAD, dont il assure la présidence.

En outre, le Président Macky Sall prendra part au Sommet extraordinaire de la CEDEAO qui se penchera sur l’attribution des postes statutaires aux Etats membres de l’Organisation sous régionale. Le retour du Chef de l’Etat est prévu le 30 janvier 2018.