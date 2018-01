Mouvement d’humeur dans l’éducation et la santé : Le Grand Cadre et l’Idee en grève, le Sames à partir de mardi

Si le Premier ministre a réussi à arrêter la grève illimitée des concessionnaires du nettoiement, ce n’est pas encore le cas, pour les enseignants. Le Grand cadre des syndicats d’enseignants et l’Idee vont dérouler leur second plan d’actions à partir de mardi prochain. Ces enseignants vont observer un débrayage suivi d’une assemblée générale à partir de 9 h. Ils vont durcir le ton les mercredi 31 et le jeudi 1er février en décrétant une grève totale. Oumar Waly Zoumarou et compagnie continuent d’exiger le respect des accords, l’augmentation de toutes les indemnités, la fin des lenteurs administratives etc.

A l’instar du système éducatif, le secteur de la santé sera paralysé à partir de mardi prochain. Comme s’ils ont coordonné leurs actions, les syndicats d’enseignants et de la santé vont dérouler leur plan d’actions. Le syndicat autonome des médecins du Sénégal (Sames) va décréter une grève de trois jours à partir de demain pour réclamer le respect des accords signés avec le gouvernement. Ce sont encore les patients qui vont pâtir de ce mouvement d’humeur. Il y a de fortes chances que le Cusems se joigne au Sames pour observer une grève de trois jours. Car, les deux syndicats ont signé un protocole pour une unité d’actions.