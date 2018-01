Prêts à manifester lors de la visite de Macron : BBY taxe les libéraux d’antirépublicains

Benno Bokk Yaakaar(BBY) est dans tous ses états suite à la sortie des libéraux appelant les sénégalais à manifester contre Macky, lors de la visite du Président Macron au sénégal.

La coalition de la majorité appelle les populations à se mobiliser pour réserver un accueil mémorable au Président de la République de France, Emmanuel Macron à l’occasion de sa visite officielle en terre sénégalaise. Mais pour Mor Ngom et Cie, ce volte-face des libéraux pour faire capoter la visite du Président Français est une première de la part d’un parti de l’opposition, depuis le Sénégal a accédé à la souveraineté internationale. En effet pour la majorité, notre pays est une terre d’hospitalité et de Teranga et cette volonté du Pds de saboter la visite de Macron piétine l’éthique républicaine et viole les valeurs sociales profondément ancrées dans la culture et dans l’âme des sénégalais.