10 techniques imparables pour se faire inviter au mariage de Meghan Markle et du Prince Harry

Ce sera LE mariage de 2018 dans toute sa splendeur ! Le 19 mai prochain, le Prince Harry et Meghan Markle se diront oui à la chapelle Saint-Georges dans le château Windsor. Tu dois être autant excitée que nous et on comprend 😉 Un mariage princier, c’est vrai que ça n’arrive pas tous les jours… Ainsi, tu aimerais absolument être invitée ! Si tu ne sais pas comment t’y prendre, voici ces 10 techniques qui fonctionneront à tous les coups. Bon après, on te souhaite beaucoup de courage 😉

Etre responsable du cortège

C’est la BASE ! Quel que soit le mariage, il y a toujours un cortège… Donc, fais en sorte qu’être aux commandes. Et si tu adores conduire, pourquoi ne pas conduire Meghan jusqu’à l’église ?

Se faire engager comme community manager des réseaux sociaux de Kensington Palace

Cela tombe bien, la famille royale cherche actuellement un chargé de communication pour s’occuper des réseaux sociaux et notamment du compte Instagram du Kesington Palace. Tu sais donc ce qu’il te reste à faire. Petit conseil: pratique ton anglais 😉

Etre l’assistante de la famille royale

Si tu es plutôt généreuse, dévouée et que tu sais résister à la pression, il y a moyen que ce job soit fait pour toi. Et en plus, la famille royale n’hésiterait pas à t’inviter. Car même lors d’un mariage, on a toujours besoin d’un coup de main 😉

Devenir la styliste de Meghan

C’est quand même le job de rêve ! En choisissant les tenues de la futur épouse du Prince Harry, tu as directement ton faire-part pour le mariage. Même pas besoin de demander 😉

Etre la nounou de Charlotte et de George

Eh oui, il y a 99% de chance que Charlotte et George, les enfants de Kate et du Prince Williams, soient présents à la cérémonie. La Duchesse de Cambridge ne pourra pas constamment les surveiller. Et c’est là que tu rentres dans le game !

Se faire embaucher comme serveuse lors de la soirée

Alors là, dis-toi que tu seras aux premières loges ! Bon c’est vrai, tu aurais préféré manger les plats que tu sers… Mais franchement, tu es au mariage de l’année et ça, ça n’a pas de prix 😉

Devenir photographe officielle de la reine

C’est quand même carrément cool de prendre des photos de la famille royale. Alors imagine toi au mariage du Prince Harry et de Meghan, c’est juste l’idéal. Donc dégaine ton appareil photo et ton flash !

Faire partie du groupe qui anime la soirée

Tout comme être serveuse, si tu fais partie de ce fameux groupe musical qui met l’ambiance, tu assisteras au mariage de A à Z. Bref, c’est tout bénef !

Sortir avec une star proche du couple

Alors là, c’est la cerise sur le gâteau ! En plus de voir Meghan et Harry se dire oui, tu débarques au bras d’une célébrité. Ce n’est pas la classe ça, sérieux ?

Etre la wedding planneuse du mariage

Allons droit au but, dans ce cadre-là, tu es carrément la mieux placée ! D’une, tu as organisé le mariage de A à Z (donc logiquement, tu sais ce qu’il va s’y passer) et de deux, tu seras fière de voir le résultat de ton travail 😉

BONUS : Être la créatrice de la robe de mariée !

Là, c’est le summum ! Tu seras juste parmi les premiers invités… Car OUI, tu as créé la robe de mariée de Meghan, voyons. Juste pour ça, tu mérites même d’être la demoiselle d’honneur de la future femme du Prince Harry

Prête pour assister au mariage de l’année ? Tu n’oublieras pas de nous dire si tu as réussi à te faire invitée 😉