20 pantalons de jogging canons à porter en dehors de la salle de sport

Si l’on était encore sceptique il y a quelques années, cette fois, tous les feux sont au vert : le jogging est définitivement dans le game ! Fini le look sporty des pieds à la tête, en 2018, c’est perchée sur des talons que l’on osera le porter. Evidemment, on ne parle pas du modèle taille basse informe matché à une paire d’escarpins au talon XXL (les années 2000 nous ont déjà fait assez de mal comme-ça, merci) mais plutôt du jogging à pression porté avec un joli chemisier, un modèle cropped à agrémenter d’une paire de kitten heels ou d’un pantalon à bandes latérales de couleur pop pour une allure chic, street et pêchue. Avec notre sélection de pantalons de jogging canons, tu ne vas décidément plus regarder cette pièce mode de la même façon !

Monki – Jogging arc-en-ciel 25€

Stradivarius – Jogging à pression 29,99€

Topshop – Pantalon de survêtement surpiqué 42€

New Look – Jogging rouge à pression 29,99€

Zara – Pantalon à bandes latérales vertes 29,95€

Urban Outfitters – Pantalon de jogging en velours 51€

Bershka – Jogging avec ouvertures latérales 29,99€

Monki – Jogging avec bandes latérales vertes 25€

Topshop – Bas de survêtement pailleté 52€

Weekday – Pantalon de jogging cropped 50€

Zara – Pantalon de jogging à bandes latérales 29,95€

New Look – Jogging vert avec mini bandes latérales 19,99€

Topshop – Pantalon de jogging en velours 52€

H&M – Jogging à bandes multicolores 24,99€

Zara – Pantalon de jogging 29,95€

Topshop – Pantalon de jogging satiné 68€

& Other Stories – Jogging rouge avec bandes blanches sur le côté 79€

ASOS – Pantalon de jogging satiné imprimé sur les côtés 43,99€

Urban Outfitters – Jogging à pression gris 55€

ASOS – Pantalon de jogging avec dragon brodé 28,49€ au lieu de 40,99€

Le jogging en toute circonstance, on dit oui, oui, oui !