Beyoncé, Lady Gaga… Voici les meilleurs et les pires looks des Grammy Awards 2018 

Ce premier mois de l’année 2018 nous en met plein la vue ! Après les Golden Globes, ce fut au tour des Grammy Awards d’attirer tous les regards. Pour cette nouvelle édition, la grande cérémonie prestigieuse a déployé son tapis rouge Madison Square Garden au coeur de New York. Autant vous dire que de nombreuses célébrités stars ont fait le déplacement. Mieux encore, certaines ont même enflammé la scène ! Mais avant ça, elles sont passés par la case “red carpet” et on a tout vu… Le meilleur comme le pire !

Le meilleur…Hailee Steinfeld

Encore une fois, la jeune chanteuse nous épate avec cette robe bustier Alexandre Vauthier. Mention spéciale également à sa paire de bottes hautes !

Hailee Steinfeld

Katie Holmes

L’actrice nous présente une silhouette à la fois féminine et rock, c’est un top ! Merci au créateur Zac Posen 😉

Katie Holmes aux Grammy Awards 2018

Lady Gaga

La chanteuse a certainement été la star du red carpet avec cette incroyable création Armani Privé !

Lady Gaga aux Grammy Awards

Chrissy Teigen

La femme de John Legend a brillé comme jamais avec cette robe Yanina Couture !

Chrissy Teigen aux Grammy Awards

Lana Del Rey

La chanteuse se la joue bohème avec cette robe so 70’s signée Gucci et on valide !

Lana Del Rey aux Grammy Awards 2018

Janelle Monae

La chanteuse fait preuve d’audace et voit la vie en fleurs grâce à ce costume Dolce & Gabbana. Cela a le mérite de ne pas passer inaperçu 😉

Janelle Monae aux Grammy Awards 2018

Rita Ora

La chanteuse joue la diva glamour et elle peut amplement remercier la marque Ralph & Russo !

Rita Ora aux Grammy Awards 2018

Camila Cabello

La chanteuse était flamboyante dans cette robe sirène Vivienne Westwood… Et comment !

Camila Cabello aux Grammy Awards 2018

Eve

On est totalement tombée sous le charme du costume Naeem Khan de la rappeuse. Les cristaux Swarovski ? “Magnifiaaaak”, comme dirait Cristina Cordula !

Eve aux Grammy Awards

Miley Cyrus

Vêtue de cette combi’ Jean Paul Gaultier, la chanteuse a vraiment tout bon !

Miley Cyrus aux Grammy Awards 2018

Et une tenue de plus pour la belle blonde ! Cette fois-ci, elle opte pour une somptueuse robe rouge 😉

BEYONCÉ, LADY GAGA… VOICI LES MEILLEURS ET LES PIRES LOOKS DES GRAMMY AWARDS 2018

Beyoncé

N’est pas Beyoncé qui veut… Queen B a sorti l’artillerie et elle nous en a mis plein les yeux. Sa robe Nicolas Jebran est juste époustouflante !

Beyoncé pour les Grammy’s

… Et le pireCardi B

La rappeuse a voulu faire preuve d’élégance mais cela n’a pas marché ! En observant sa robe Ashi Studio, on a l’impression de la voir boudinée…

Cardi B aux Grammy Awards 2018

Kelly Clarkson

Avec cette robe à l’inspiration baroque, la chanteuse ne fait pas l’unanimité. La création est bien trop droite et ne met pas en valeur la silhouette de la star.

Kelly Clarkson aux Grammy Awards 2018

Anna Kendrick

On était plutôt fan de la combinaison “bustier lingerie et costume rayé” de l’actrice. Mais ça, c’était avant de voir sa paire de plateformes de couleur rose qui ne colle pas du tout avec le look !

Anna Kendrick aux Grammy Awards 2018

Heidi Klum

Le mannequin est bien trop too much vêtue de cette robe semi-transparente. On a plus l’impression qu’elle fête Halloween…

Heidi Klum aux Grammy Awards 2018

Kristin Cavallari

Bien que la tenue signée Alex Perry soit angélique et glamour, cette dernière reste fade. La silhouette de la it-girl n’est pas marquée et il n’y a pas ce petit “plus” qu’on recherche !

Kristin Cavallari

Ashanti

Trop de doré tue le doré, voyons ! Cette robe YAS Couture ne restera pas dans les annales malheureusement !

Ashanti aux Grammy Awards 2018

Sarah Silverman

L’humoriste a tout faux ici ! De la robe signée Maggie Marilyn qui semble trop petite aux collants résille en passant par les boots cloutées, rien ne va…

Sarah Silverman

Andra Day

La chanteuse nous laisse carrément perplexe avec sa robe blazer bicolore Victoria Hayes. On préfère oublier !

Andra Day aux Grammy Awards 2018

Bebe Rexha

Bien qu’elle soit ravissante, la chanteuse semble serrée dans sa robe griffée La Perla. Elle aurait dû choisir une pièce qui correspondait plus à sa morphologie.

Bebe Rexha aux Grammy Awards 2018

Pink

C’est le flop total ici… La chanteuse n’est pas du tout à son avantage et ce mélange de plumes de couleur différente est beaucoup trop prononcé !

Pink aux Grammy Awards 2018

Kesha

La chanteuse a voulu se glisser dans la peau d’une cowgirl moderne, malheureusement, le résultat n’est pas à la hauteur de nos espérances !

Kesha aux Grammy Awards 2018

Ça, c’était du spectacle 😉 Quant à nous, on se donne rendez-vous l’année prochaine pour les Grammy Awards 2019 !