Ces stars partagent leurs meilleurs conseils sexuels et ça devrait te donner des idées

Elles sont loin d’être timides.. Oui, oui, on te parle de ces stars qui n’ont aucun complexe quand il faut parler de sexe. Loin de se retenir, ces dernières se lâchent complètement et se la jouent même sexologues. Résultat, on peut lire des pépites et aussi s’en inspirer pour nos propres relations amoureuses. Si ce n’est pas cool ça 😉 Voici ces 13 conseils signés de ces it-girls qui vont augmenter la température instantanément !

Sofia Vergara : l’amour avec un grand A, tu auras pour ton partenaire

“Oublie les positions exotiques, la clé pour bien s’envoyer en l’air est l’amour que tu as pour ton partenaire” avait-elle déclaré. Simple et efficace !

Sofia Vergara

Jenna Dewan Tatum : Sois sexy pour toi-même

“Je pense que toutes les femmes devraient rester attractives pour elles-mêmes. Les gens me demandent toujours: « Est-ce que tu fais quelque chose pour rester sexy pour ton homme? » Je déteste cette question. J’étais du genre à dire non. Pourquoi juste pour ton homme? Je fais les choses pour rester bien ton corps avant tout. La lingerie que j’achète n’est pas pour lui nécessairement. C’est pour nous et pour moi. Si vous vous sentez sexy, c’est bon pour vous”, avait-elle déclaré. Le message est clair et net !

Jenna Dewan Tatum

Zoe Saldana : cette position, tu adopteras (si tu fais 1m80)

“Je dois avouer que pendant longtemps j’étais un peu paresseuse, donc je n’aimais pas être au-dessus. Mais je kiffe à fond maintenant. J’ai trouvé un truc qui marche à tous les coups parce que j’ai vraiment de grandes jambes. Je les pose pliées ou tendues sur un oreiller ou deux de façon à les relever un petit peu, comme ça je n’ai pas l’impression de faire le grand écart” , avouait-elle. Rien que ça !

Zoe Saldana

Kate Beckinsale : la webcam, tu utiliseras

“Avec mon homme, nous utilisons la webcam lorsque nous ne sommes pas ensemble. Il me donne des ordres et il me dit quel costume je dois enfiler”, déclarait-elle. Quelle coquine 😉

Kate Beckinsale

Cheryl Cole : ton partenaire, tu connaîtras bien

“L’idée d’être intime avec quelqu’un qu’on ne connaît pas me dégoûte. Je pense qu’il faut mériter cet instant et pour cela, il faut se connaître vraiment. Je pense que la plupart des hommes préfèrent entendre des petites respirations plutôt que de grands cris. Sinon, ça ressemble trop à un film porno”, disait-elle. C’est beau !

Cheryl Cole

Heidi Klum : ton petit côté démon, tu montreras

“Certains sont plus expérimentés au lit et d’autres sont plus ennuyeux. Si tu es sauvage et folle, il faut le montre. Comme cela, l’autre personne est attentive à ton côté démon qui ressort de temps en temps”, déclarait-elle. C’est hot !

Heidi Klum

Cameron Diaz : ce côté bestial, tu cultiveras

“Je suis très bestiale, j’aime que chacun ait son rôle genre “assomme moi d’un coup de massue sur la tête, trimbale moi par-dessus ton épaule. Toi, Tarzan, moi, Jane”. Mais ce genre de trip ne marche pas avec tout le monde. J’adore le contact physique. Je suis toujours en train de toucher et caresser mon chéri. Et il n’a pas le choix”, avouait-elle. Cela a le mérite d’être clair !

Cameron Diaz

Christina Aguilera : la nudité le dimanche, tu pratiqueras

Christina Aguilera et son ex-mari Jordan Bratman pratiquaient les “dimanches totalement nus”. “On était beaucoup plus décontractés ces jours-là. Autant dire que nous l’avons fait dans toute la maison”. Ils ne s’ennuyaient pas visiblement 😉

Christina Aguilera

Scarlett Johansson : la voiture, le lieu hot qui deviendra ton préféré

“Je pense qu’avoir une relation sexuelle dans une voiture est vraiment sexy. Si j’en ai vraiment envie et que je suis tentée de faire quelque chose de fou et sexy, le siège arrière fera l’affaire”, déclarait-elle à Playboy. Normal !

Scarlett Johansson

Eva Longoria : les sextoys, tu utiliseras

“J’ai acheté mon premier sex toy il y a trois ans. C’est une honte de ne pas avoir découvert les sextoys plus tôt. Maintenant, j’offre des vibros Rabbit à toutes mes copines. Elles hurlent toutes quand elles le déballent”, racontait-elle au Magazine Self. Sacrée Eva !

Eva Longoria

Kristen Stewart : les odeurs de ton mec, tu aimeras

“J’adore son odeur. Lui, il aime lécher mes aisselles. Je ne comprends pas cette obsession de se débarrasser des odeurs. L’odeur de quelqu’un que vous aimez. Ne pensez-vous pas que c’est un point d’ensemble ?”, disait-elle de Robert Pattinson à l’époque. Chacun son délire 😉

Kristen Stewart

Khloé Kardashian : la fellation, tu pratiqueras avec attention

“Le secret pour une bonne fellation est la salive, la salive, la salive, et utiliser ses mains en même temps. La salive c’est le bon plan, si tu n’as pas assez de salive, assure-toi de boire beaucoup d’eau”, avait-elle déclaré dans l’émission The Howard Stern. Caliente !

Khloé Kardashian

Rihanna : la fessée, tu demanderas à ton partenaire

“J’aime être fessée. Être attachée est aussi sympa. J’aime garder des relations sexuelles spontanées”, avouait-elle au magazine Rolling Stone. Fidèle à elle-même notre chère Riri 😉

Rihanna

Voilà de quoi nous donner des idées 😉 Merci à elles !