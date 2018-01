Le mercato en direct: accord pour Mitrovic, c’est fait pour Aubameyang

Aubameyang à Arsenal,c’est officiel Pierre-Emerick Aubameyang s’est engagé avec Arsenal ce mercredi. Acheté pour 63 millions d’euros, le Gabonais est devenu le joueur le plus cher de l’histoire du club londonien. PEA aura inscrit 98 buts en Bundesliga et 26 buts en Coupes d’Europe avec le club de la Ruhr. Il a aussi remporté la Coupe d’Allemagne en 2017 et la Supercoupe d’Allemagne en 2013 et 2014.

Emerson Palmieri transféré à Chelsea

La signature du latéral brésilien Emerson Palmieri (AS Roma) à Chelsea est officielle. Il a signé un contrat de quatre ans et demi. N’ayant participé à aucune compétition européenne avec le club italien, le latéral brésilien pourra être aligné par Antonio Conte en huitièmes de finale de la Ligue des champions les 20 février et 14 mars prochains, contre le FC Barcelone. Emerson Palmieri a choisi de représenter l’Italie en 2017, après plusieurs mois de réflexion. Il a d’ailleurs été convoqué à deux reprises par l’ancien sélectionneur Giampiero Ventura, sans entrer en jeu.

Afif retourne au Qatar

Eupen a annoncé mercredi qu’Akram Afif, 22 ans, allait retourner au Qatar. Le joueur, qui était prêté par Villarreal au club germanophone, jouera le reste de la saison à Al Sadd, là où il été formé. “Après avoir participé aux matches internationaux de la Gulf Cup et au championnat U23 d’Asie, Akram Afif a besoin d’une période de régénération avant d’envaisager d’autres objectifs”, pouvait-on lire sur le site des ‘Pandas’. “La KAS Eupen se trouvant actuellement dans une phase déterminante de son championnat avec 6 matches qui seront disputés âprement, le joueur, les clubs concernés se sont accordés à l’unanimité sur un retour à Al Sadd.” C’était le deuxième passage à Eupen pour Afif après avoir joué un rôle prépondérant dans la montée en D1A en 2015-2016

. Cette saison, l’international qatari à 22 reprises a disputé 16 matches toutes compétitions confondues pour Eupen, marquant un but et délivrant trois assists. Fischer quitte Mayence Le Danois Viktor Fischer a quitté mercredi Mayence, club de Bundesliga, pour rejoindre le FC Copenhague, champion du Danemark. Il y a paraphé un contrat de cinq ans. Viktor Fischer, 23 ans et 16 fois international, espère retrouver du temps de jeu dans son pays à quelques mois de la Coupe du monde en Russie. Au premier tour en Allemagne, il n’a joué que 12 matches et marqué un but.

Il a auparavant évolué pour l’Ajax Amsterdam (2012-2016), s’érigeant en grand talent, avant de rejoindre la Premier League et Middlesbrough (2016-2017), où il n’a pas réellement confirmé. Le FC Copenhague, champion en titre, ne pointe actuellement qu’à une décevante 6e place en Superliga danoise. Après une longue pause hivernale, le championnat reprendra ses droits le 9 février.

Batshuayi se rapproche de Dortmund

Michy Batshuayi va être prêté par Chelsea au Borussia Dortmund jusqu’à la fin de saison, annonce la BBC mercredi. La nouvelle devrait être officialisée dans le courant de la journée, le mercato se clôturant à 18h00 en Allemagne. Dortmund sera le quatrième club de Michy Batshuayi, qui avait débuté sa carrière au Standard en 2011. Il était parti pour Marseille en 2014 et était arrivé à Chelsea après l’Euro 2016, signant pour cinq ans chez les Blues. Il a joué 53 matches et marqué 9 buts pour le club londonien. A Dortmund, le Diable Rouge de 24 ans est appelé à remplacer Pierre-Emerick Aubameyang, cité en partance pour Arsenal, qui a vu Alexis Sanchez partir à Manchester United. Quant à Olivier Giroud, il pourrait bientôt signer avec Chelsea. Lundi soir, aucun accord n’a été trouvé. Les médias anglais et français parlent d’un transfert à 20 millions d’euros.

Eto’o vers Konyaspor

Le club d’Antalyaspor s’est séparé d’un commun accord de son attaquant Samuel Eto’o, qui s’est engagé dans la foulée avec Konyaspor, une autre formation turque. C’est ce qu’ont annoncé les deux clubs mardi. Arrivé à Antalya en 2015, le Camerounais de 36 ans a joué 77 matches et marqué 44 buts pour l’actuel 16e de la Süper Lig. Ancien joueur du FC Barcelone, Eto’o compte 119 sélections avec les ‘Lions Indomptables’ et a remporté trois fois la Ligue des Champions, deux avec les Catalans et une avec l’Inter.