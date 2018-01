Mark Salling : L’acteur de Glee meurt à l’âge de 35 ans

C’est une terrible nouvelle que nous apprenons ce soir. En effet, l’acteur Mark Salling, qui était notamment connu pour le rôle de Noah Puckerman surnommé Puck dans la série à succès Glee ,est décédé à l’âge de 35 ans. La star se serait suicidée par pendaison si on en croit le site TMZ qui a annoncé la triste nouvelle. Son corps a été retrouvé près de la rivière à Sunland, la région où il résidait. Un membre de sa famille avait signalé sa disparition un peu plus tôt ce mardi matin. Il y a déjà quelque temps, Mark Salling avait été arrêté pour pornographie infantileet devait être jugé en mars prochain.

MARK SALLING JOUAIT PUCK DANS GLEE

Mark Salling avait grandi dans le Texas et rêvait d’une carrière artistique. Il s’était fait connaître dans Children of the Corn IV et The Graveyard. Il avait aussi joué dans le show culte Walker, Texas Ranger mais c’est surtout le rôle de Puck dans la série Glee qui l’avait fait connaître du grand public. Mark Salling, qui était également sorti avec Selena Gomez, a vu sa carrière être brusquement stoppée lorsqu’il a été arrêté en 2015 alors qu’il détenait plus de 50 000 images de pornographie infantile sur son ordinateur. L’acteur risquait de quatre à sept ans de prison, ce qui pourrait être la cause de son suicide.