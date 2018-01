Rayane Bensetti, Kit Harington, Prince Harry : Ces stars qui se ressemblent comme deux gouttes d’eau !

Serait-ce un jumeau caché ? Voilà la question que se posent de nombreux internautes lorsqu’ils se retrouvent face à des photos de deux stars qui, aussi surprenant que cela puisse être, se ressemblent énormément. Si ce matin nous vous montrions que M. Pokora et Christina Milian filent actuellement le parfait amour à Los Angeles, nous avons également eu envie de nous intéresser à ces quelques people dont le nom est sur toutes les lèvres mais dont le visage fait parfois penser à celui de quelqu’un d’autre. Et il faut bien admettre que cela peut être très dérangeant, surtout lorsque l’on est une star internationale… Vous êtes prêts ? C’est parti !

RAYANE BENSETTI AU NATUREL, ÇA DONNE ÇA !

Rayane Bensetti et Alex Høgh Andersen

Au cas où vous ne le sauriez pas, Alex Høgh Andersen est un acteur danois né en 1994, soit un an après Rayane Bensetti. Si ce dernier est une véritable star en France depuis qu’il a joué dans Peps, Joséphine l’ange gardien et enfin Clem, il est important de rappeler qu’Alex Høgh Andersen est loin d’être un inconnu. En effet, le jeune homme de 23 ans fait actuellement le bonheur des fans de la série Vikings. Depuis la saison 4, il incarne le mystérieux et très sexy Ivar. Particulièrement dangereux, le personnage a propulsé Alex Høgh Andersen au rang de star mondial. Très généreux et gay-friendly, il a déjà posé pour Men’s Fitness, VULKAN ou Dossier (le pendant masculin de ELLE au Danemark).

Le Prince Harry et Ed Sheeran

Depuis le temps que l’on connaît ces deux hommes, nous aurions tendance à dire que rien ne les rapproche si ce n’est leur nationalité et leur couleur de cheveux. Et pourtant ! Aujourd’hui encore, de nombreux internautes ne cessent de pointer le léger air de ressemblance qu’il y a entre les deux. D’autant plus que les deux Britanniques doivent se marier très prochainement. Eh oui, le Prince Harry a officialisé sa relation avec la très belle Meghan Markle et l’épousera le 19 mai prochain tandis qu’Ed Sheeran a récemment posté une photo sur son compte Instagram affirmant qu’il avait demandé la main de Cherry Seaborn pour bien terminer l’année 2017.

Natalie Portman et Keira Knightley

Depuis que Keira Knightley a endossé le rôle de Sabé, la servante et sosie de la reine Amidala dans Star Wars, épisode 1 : La Menace fantôme, Internet ne parvient pas à s’en remettre. Les deux femmes se ressemblaient beaucoup à l’époque et cette ressemblance ne semble pas s’atténuer avec les années. Eh oui, en fonction de leur maquillage, les deux femmes ont plus ou moins l’air de sœurs jumelles. Une ressemblance qui peut être à double-tranchant comme lorsque l’autre est en Une de tous les tabloïds pour des déclarations embarrassantes. En attendant, on a plus que hâte de les revoir tourner ensemble.

Jennifer Lawrence et Bella Hadid

A l’heure où l’industrie de la mode n’a d’yeux que pour Bella Hadid, Jennifer Lawrence a de quoi être plus que ravie. En effet, nombreux sont les stylistes et photographes à apprécier la moue boudeuse de Bella Hadid depuis qu’ils ont vu celle-ci sur le visage de Jennifer Lawrence. Les deux jeunes femmes se ressemblent énormément, si ce n’est que l’une défile avec brio pour Victoria’s Secret quand l’autre a déjà 4 nominations aux Oscars au compteur (et une statuette déjà bien installée dans sa maison). En attendant, sachez que toutes deux portent haut les couleurs de la maison Dior. Cela fait déjà un point commun !

Kit Harington et Darren Criss

Pour un grand nombre d’internautes, il arrive encore trop souvent de confondre les deux acteurs. Vous le savez, Kit Harington est la star de la série phénomène de HBO, j’ai nommé Game of Thrones. Depuis 2011, il est le Jon Snow qui fait fantasmer des millions de fans. Sa filmographie comporte également le blockbuster Pompéi et la nouvelle mini-série Gunpowder. De l’autre côté, Darren Criss est également une star du petit écran – si l’on peut dire. On a pu le voir dans Supergirl et The Flash mais c’est bien évidemment Ryan Murphy qui lui a offert ses rôles les plus marquants. Pendant 5 saisons de Glee, il a incarné Blaine Anderson avant de débarquer dans American Horror Story : Hotel et d’être la star de la saison 2 (ultra hot) d’American Crime Story actuellement en cours de diffusion.

Blake Lively et Melissa Benoist

En fins connaisseurs des séries de The CW, nous aurions tendance à dire que rien ne rapproche Blake Lively et Melissa Benoist. En effet, la première a été révélée au grand public par son interprétation de Serena van der Woodsen durant 6 saisons de Gossip Girl, son mariage et les deux filles qu’elle a eues avec Ryan Reynolds et ses performances dans les films Les Vies privées de Pippa Lee, The Town, Savages, Adaline, Café Society et plus récemment Instinct de survie. En face, Melissa Benoist est surtout connue pour avoir joué dans 2 épisodes de Homeland, 35 de Glee ainsi que pour son rôle de Supergirl qu’elle tient dans la série éponyme depuis octobre 2015. Dans le reste de l’actualité people, voici tout ce qu’il faut savoir sur la vie privée de Sophie Turner, l’autre star de Game Of Thrones !