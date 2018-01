Seneporno toujours invincible devant l’Etat

La Commission de protection des données personnelles (Cdp) a « saisi le Premier ministre (Mahammad Dionne) pour que le site Seneporno soit bloqué au Sénégal ». La Cdp a donné cette information dans un communiqué dans lequel elle précise que « cette requête intervient après des semaines d’investigation pour identifier les propriétaires et les administrateurs dudit site ».

Les services d’Awa Ndiaye, la présidente de la Cdp, indiquent que les « investigations n’ont pas encore abouti à l’identification des administrateurs, mais que la Cdp est déterminée à protéger la vie privée des concitoyens, comme l’exige la loi ».

C’est que Seneporno cause de nombreux dégâts. « La Cdp a reçu récemment plusieurs plaintes de citoyens et de hautes autorités sur des cas de divulgation de leurs données personnelles et d’atteinte à leur vie privée par le site internet », renseigne le communiqué.