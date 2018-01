Toutes ces fringues qu’on a trop vues et dont on ne veut plus en 2018

En mode, il vaut mieux ne pas être trop sentimentale. A peine amourachée d’une tendance que celle-ci se voit déjà éclipsée par une nouvelle. Si ce ne sont quelques intemporels qui parviennent à passer entre les mailles du filet, la grande majorité des pièces a une fashion légitimité d’un an et demi à peine. Ainsi, ces fringues qui ont fait les beaux jours de 2017 ne sont définitivement plus admises dans le cercle très fermé des it-pièces quipimperont l’année 2018. Choker, plissé, bomber, on vous a aimé, tant aimé, mais le temps est venu de vous dire adieu.

Le bomber

Après une arrivée fracassante sur le devant de la scène mode, le bomber a hélas vite perdu de sa superbe. Victime de son succès, on l’a vu un peu (trop) partout, des étals des enseignes dans des modèles pas toujours très quali’ aux pages blogs. Et là, on a fait une overdose ! Pour 2018, on préférera une veste sportwear à matcher avec une tenue chic, un blouson en nylon ou une veste en jean aux manches bouffantes pour une allure 80’s du meilleur effet !

Le choker

Il a fait les beaux jours des années 90 avant de faire un incroyable come-back en 2015 mais là, on dit STOP ! Le choker ne fera définitivement plus partie des bijoux sur lesquels il faudra compter pour se concocter une tenue forte. A la place, on optera pour une cascade de colliers fins, tendance qui a déjà quelques mois ou, plus audacieux, un collier ras-de-cou imposant. Fini la tendance minimaliste !

Les lacets

Après avoir été plus que dubitatives devant la tendance des lacets (encore échaudées par nos années collège, traumatisme quand tu nous tiens), on a finalement accueilli cette tendance prisée par le clan Kardashian et les mannequins qui gravitent autour à bras ouverts. Seulement, les lacets, on n’en peut plus ! Nettement plus dans le coup, on jette maintenant notre dévolu sur les boutons à pression.

L’encolure Bardot

Ah, qu’est-ce qu’on a pu kiffer, les épaules à l’air, en train de flâner dans les rues ensoleillées ! Que ce soit sur une robe, un top ou une combi’, l’encolure Bardot a pimpé une grande partie de notre garde-robe. Mais pour être pile dans les nouvelles tendances, en 2018, les manches asymétriques seront bien plus efficaces. Tu l’as compris, la mode eighties tiendra sa revanche cette année.

La chemise à volants

Moins classique que la classique chemise en coton, travaillée avec des volants, une coupe oversize et des manches XXL, cet intemporel du vestiaire masculin et féminin se voyait upgrader en deux temps, trois mouvements. Dorénavant, on gardera l’extravagance mais on la travaillera avec des noeuds qui n’ont, pour une fois, rien de girly ni de régressif.

Les broderies sur denim

Exit les broderies sur denim qui nous ramenaient à l’époque des patchs et des inscriptions en tout genre, pour davantage de tendance, on choisira du jean, du vrai ! Brut ou clair, la sobriété primera. Si tu es vraiment d’humeur excentrique, sache que l’imprimé arty ainsi que les grosses poches et les coutures apparentes sur le jean sont deux tendances fortes de la saison.

La tendance nuisette

Oui, on le sait, nous aussi ça nous fait un petit pincement au coeur mais il faut savoir s’arrêter tant qu’il est encore tant. Avant de vraiment prendre cette tendance en grippe, tâchons d’en garder un bon souvenir. Et puis, on te rassure, elle n’a pas réellement dit son dernier mot. Plutôt que de la porter au premier degrés, on préférera la décaler. Ainsi, on optera pour un modèle de slipdress dans une matière rigide comme le vinyle ou avec des motifs forts comme le tartan. A l’inverse, si tu veux continuer à jouer la légèreté, ce sont les voiles qui ont le vent en poupe. Enfin, le satin sera l’une des matières les plus prisées de 2018 mais on choisira plutôt des pièces sport pour davantage d’originalité.

Le plissé

Jupe midi, caraco, pantalon cropped, le plissé soleil a réveillé notre garde-robe en un tour de main. Si la tendance a encore de beaux jours devant elle, il existe d’autres façons, bien plus chiadées, de composer ton look. On pense notamment aux ondulations qui twisteront avec pep’s tes pièces préférées.

La sneaker épurée

Blanche, épurée, sobre, la basket avait certaines exigences pour être vraiment stylée. Envolés ces pré-requis, la tendance sera à l’exubérance et au kitsch. Aussi, on aimera les sneakers lourdes, avec des grosses plateformes, des grosses semelles et un design très travaillé.

Allez, il est l’heure de faire un peu le tri et d’adopter les VRAIES tendances de 2018 !