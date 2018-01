Zayn Malik, Nick Jonas… Les mecs canons des Grammy Awards 2018

Voici une cérémonie qui aura bien fait parler d’elle ! Tous les regards étaient rivés vers les Grammy Awards 2018 et le show a été assuré. Si on a été éblouies par les meilleurs looks des starlettes, on n’avait encore rien vu… Attention les yeux les filles, les mecs canons ont aussi répondu à l’appel. Autant vous dire qu’ils se sont mis sur leur 31 pour notre plus grand plaisir. Résultat, notre petit coeur en a pris un coup. On vous aura prévenues 😉

Sam Smith

Avec son sourire à tomber, le chanteur nous a fait tout simplement craquer 😉

Sam Smith

Kendrick Lamar

Il est reparti avec plusieurs Grammy Awards et nous, on n’oubliera pas sa joie de vivre et ce sourire – juste – trop adorable !

Kendrick Lamar

Bruno Mars

C’est le grand vainqueur de la soirée et on comprend pourquoi. Non mais sérieux, regardez cette prestance et ce charisme 😉

Bruno Mars

Shemar Moore

Avis à toutes les fans d’Esprits Criminels et âmes sensibles s’abtenir !

Shemar Moore

Big Sean

Nous sommes toutes d’accord pour dire que le rappeur a tout pour lui 😉

Big Sean

Zedd

On ne peut pas être plus mignon que le DJ ! Tu as juste envie de sauter sur lui et n’aie pas honte 😉

Zedd

The Chainsmokers

Tu en as deux pour le prix d’un ! Franchement, quoi demander de plus ?

The Chainsmokers

John Legend

Qu’est-ce qu’elle est chanceuse Chrissy Teigen ! Le gentleman incarné…

John Legend

Nick Jonas

Oh my GOD… Les mots nous manquent !

Nick Jonas

Zayn Malik

Bon, à l’heure actuellement, nous sommes toutes jalouses – mais vraiment – de Gigi Hadid… Plus il grandit, plus il est à croquer 😉

Zayn Maliik

Après ça, si tu as du mal à respirer… c’est normal 😉 Merci les Grammy Awards 2018. A l’année prochaine !