« Le Senegal doit s’orienter vers l’enseignement secondaire»

Une conférence sur le financement de l’éducation se tiendra au Centre international de conférence Abdou Diouf de Diamniadio (Cicad), vendredi 02 février. Dans un communiqué parvenu à la rédaction hier, mercredi 31 janvier, Human Right Watch demande aux autorités présentes au sommet de réfléchir sur le financement de l’éducation dans l’enseignement secondaire.

Le sommet sur le financement de l’éducation qui devra se tenir dans la capitale sénégalaise, le 2 février prochain sous la présidence du président Macky Sall et de son homologue français Emmanuel Macron, devrait plus se pencher sur le financement de l’enseignement dans le secondaire. L’avis est de Human Right Watch dont un communiqué est parvenu à la rédaction, hier mercredi 31 janvier. «Le gouvernement ne garantit pas pleinement un enseignement secondaire gratuit, bien que la loi sénégalaise prévoit la gratuité de l’éducation pour les enfants âgés de 6 à 16 ans», déplore l’Ong de défense des droits humains, dans le document.

Se basant sur ses propres enquêtes, Human Right Watch soutient que les écoles secondaires publiques nationales imposent souvent à chaque élève des frais d’inscription qui peuvent aller jusqu’à 50.000 francs CFA (93 dollars). Un montant élevé qui pousse de nombreuses familles à retirer leurs enfants de l’école. Par ailleurs, justifiant sa demande que le financement de l’éducation dans le secondaire soit au centre des échanges, lors du sommet du 2 février prochain, Human Right Watch déplore aussi le fait que, la plupart des pays imposent des coûts indirects aux élèves notamment les uniformes dont le port est obligatoire, les frais d’examen, les cotisations d’association parents-professeurs, entre autres.

Il en est de même pour les élèves handicapés qui se voient souvent imposer des frais supplémentaires pour être admis dans les écoles classiques dans certains pays, dénonce Human Right Watch. Les gouvernements devraient aussi intégrer dans leurs budgets des provisions destinées à garantir un aménagement raisonnable aux enfants handicapés, plaide l’organisation. Et l’Ong de rappeler que, dans le monde, plus de 264 millions d’enfants ne sont scolarisés ni dans le primaire encore moins dans le secondaire. Parmi ces derniers 62 millions sont à l’âge du début du cycle d’études secondaires et 141 millions à l’âge de la fin du secondaire, signale le document.