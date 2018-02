Décès du Professeur Hamidou Dia, conseiller spécial du Président Macky Sall

Le Professeur Hamidou Dia, écrivain et conseiller spécial du Président Macky Sall vient d’être rappelé à Dieu à la clinique Casahous de Dakar.

Le Professeur Hamidou Dia avait des relations particulières et privilégiées avec Dakaractu pour nous avoir choisi pour diffuser ses contributions mais aussi pour nous avoir témoigné de sa confiance et sa sympathie de son vivant.

La levée du corps est prévue à 16h à l’hôpital Principal, suivie de l’enterrement au Cimetière musulman de Yoff. HOMEVIEW présente à sa famille ses sincères condoléances.