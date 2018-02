KAFFRINE : Le directeur de cabinet du président de la République, El Hadj Oumar Youm répond favorablement aux doléances et demande aux apéristes de s’unir

Le directeur de cabinet du président de la République, El Hadj Oumar Youm, en déplacement dans la capitale du Ndoucoumane, a été interpellé sur un certains nombre de points tels les réalisations qui avaient connues une pause, la situation de l’APR et la visite de Macron. Concernant le premier point, le ministre directeur de cabinet du président Macky Sall de répondre par l’affirmative : “la 2e phase de Promoville démarrera incessamment pour répondre aux exigences de la ville, une des priorités du président Macky Sall.”

Abordant la question politique, El Hadj Oumar Youm d’inviter ses camarades à l’unisson : “Nous tous, nous devons nous donner la main, car le seul objectif reste la réélection du président Macky Sall pour lui permettre d’achever les chantiers entamés.”

Pour conclure, le maire de Thiadiaye est revenu sur la visite du président français Emmanuel Macron : “la visite du président français Emmanuel Macron, il faut la mettre sous l’ère de la mondialisation et cesser les critiques sans fondement qui consistent à dire que c’est une nouvelle forme de colonisation. Je connais des Sénégalais qui sont en France et qui sont par exemple 2e dans leur secteur d’activités.”

El Hadji Oumar Youm était l’invité d’honneur de la finale départementale de Kaffrine parrainée par son camarade de parti Adama Diouf, président du Conseil départemental de la capitale du Ndoucoumane….