Politique migratoire : Emmanuel Macron annonce la mise sur pied de visas de circulation entre la France et le Sénégal

Le troisième sommet sur le partenariat mondial pour l’éducation d’hier au Centre International de Conférence Abdou Diouf de Diamniadio (CICAD) a été une occasion pour le président français Emmanuel Macron d’évoquer la politique migratoire qui régit la République de France et l’État du Sénégal. Lors de la conférence de presse conjointe des deux Chefs d’État Emmanuel Macron et Macky Sall, le président français est revenu sur les relations diplomatiques entre les deux pays marquées par une politique de visas très organisée. Par ailleurs, il a aussi annoncé la mise sur pied “des visas de circulation qui permettent aux étudiants, aux académiques, aux politiques, aux hommes et femmes d’affaires de circuler beaucoup plus librement et sans autres procédures. “