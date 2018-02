Visite des présidents Macky Sall et Emmanuel Macron : Une batterie de mesures pour protéger Saint-Louis contre l’avancée de la mer

La visite effectuée à Saint-Louis par les présidents Macky Sall et Emmanuel Macron, a été fructueuse. Les populations de la Langue de Barbarie ont exprimé leur satisfaction lorsqu’elles ont entendu le chef d’Etat français annoncer une enveloppe de 15 millions d’euros, soit 8 milliards Cfa de la France, et une autre enveloppe de 20 milliards Cfa de la Banque Mondiale pour la réalisation du projet d’urgence de protection de la ville tricentenaire contre l’érosion côtière et maritime.

Selon Emmanuel Macron, une enveloppe de 25 millions d’euros a été déjà décaissée dans le cadre de la mise en œuvre du projet de développement touristique (Pdt) qui sera réalisé par la France, à travers l’Afd.

Le chef d’Etat français a réaffirmé la farouche volonté de son gouvernement d’aider Saint-louis à préserver son patrimoine architectural, historique et culturel.

Autant de raisons pour lesquelles, ces populations ont accueilli chaleureusement le président Macky Sall et ses hôtes de marque. D’ailleurs, à la place Faidherbe, le président Macky Sall a rendu un vibrant hommage au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, le Pr Mary Teuw Niane, au maire de Saint-Louis, Mansour Faye, au président du comité d’organisation de cet accueil, Ameth Fall Braya et à plusieurs autres responsables politiques de la vieille cité, pour cet accueil exceptionnel.

Par la même occasion, le président Macky Sall a présenté ses condoléances à la famille attristée du jeune pêcheur Fallou Sall, atteint mortellement par balle par les gardes-côtes mauritaniens.

Dans ce même ordre d’idées, il a annoncé le séjour qu’il compte effectuer jeudi prochain à Nouackchott, à l’invitation de son homologue mauritanien. Un voyage urgent qui lui permettra de discuter avec le chef d’Etat mauritanien sur les voies et moyens à mettre en œuvre pour signer de nouveaux accords de pêche, qui tiendraient compte du respect de la souveraineté des deux pays.

Ils plancheront également sur d’autres voies de sortie de crise, qui permettront aux pêcheurs sénégalais de bénéficier dans les plus brefs délais d’un nouvel accord de renouvellement des licences de pêche.

Pour l’heure, cette visite a apporté du baume au cœur des populations de la Langue de Barbarie, qui ont accueilli avec joie la libération des huit autres pêcheurs arrêtés récemment par ces garde-côtes mauritaniens.

Une raison de plus pour les braves citoyens de Guet-Ndar, d’ovationner fortement le cortège des présidents Macky Sall et Emmanuel Macron.

Auparavant, des milliers de militants de Mary Teuw Niane, ont pris d’assaut, dès les premières heures de la matinée, l’aéroport international de Bango, pour acclamer les présidents Sall et Macron, le président de la Banque Mondiale, la Directrice Générale de l’Unesco, etc. Ces derniers ont fait montre d’une mobilisation sans relâche pour prouver que leur leader, Mary Teuw Niane, était résolument engagé à relever de fort belle manière les défis de cet accueil à Saint-Louis.