« Benno ne suffit plus à Macky »

Benno bokk yakaar (bby) est à bout de souffle. Pour Mamadou Ndoye, Secrétaire général de la Ligue démocratique, il faudra plus que la coalition présidentielle pour faire réélire Macky Sall en 2019. « Si nous regardons objectivement les résultats des élections législatives, du point de vue des voix, je ne parle pas de la représentation à l’Assemblée nationale parce que la forme de représentation que nous avons est très inéquitable, mais si on regarde par rapport aux voix, la conclusion qu’on en tire, c’est que Bby ne suffit plus à Macky pour gagner en 2019. Parce qu’en nombre de voix, ils sont minoritaires par rapport à l’opposition globalement prise », analyse-t-il dans un entretien avec Enquête.

Selon « Mendoza », la rupture en 2019 passera nécessairement par une recomposition du champ politique. « Est-ce que maintenant, en analysant cette situation, l’opposition va prendre ses responsabilités pour se regrouper. Pas le regroupement que nous avons eu dans le passé par ce que les regroupements que nous avons eus dans le passé c’est seulement ‘’nous ne voulons plus de’’, cette fois-ci, c’est ‘’qu’est-ce-que nous voulons construire ensemble’’ et avoir un programme et une plateforme très clairs », souligne-t-il.