Amadou Makhtar Diop, membre de la Commission réception de la ville de Dakar : « Ce que j’ai signé ne correspondait pas à la réalité »

Amadou Makhtar Diop, un des co-accusés de Khallifa Sall, dit avoir intégré la ville de Dakar en 2008. « Je suis venu, j’ai pris fonction sans faire une passation de service avec mon prédécesseur », a-t-il tenu à rappeler. Amadou Makhtar Diop dit être retrouvé dans une situation où il devait signer les procès-verbaux de réception de fournitures de la ville. « Je signais deux procès-verbaux par mois. Un pour la fourniture de mil et un autre pour la fourniture du riz. Je signais et je m’arrêtais là. J’étais loin de douter que le Gie de Tabar ne recevait pas les montants indiqués », a soutenu Amadou Makhtar Diop, qui ajoute : « Je signais avec désinvolture ». Et le juge de lui demander d’être plus clair. Et Makhtar Diop de préciser : « Oui je signais avec désinvolture, je veux dire que je signais sans faire le contrôle nécessaire ». Malick Lamotte revient à la charge : « Vous voulez dire que ce vous signiez ne correspondait pas à la réalité ? ». « Oui, c’est exactement cela », a répondu Amadou Makhtar Diop.

