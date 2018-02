Un accord gouvernemental a été trouvé en Allemagne

Les conservateurs de la chancelière allemande Angela Merkel et les sociaux-démocrates ont trouvé après un dernier marathon nocturne de négociations un accord pour former un gouvernent de coalition en Allemagne, ont annoncé mercredi plusieurs médias allemands. La chaîne de télévision publique ARD, le magazine de référence Der Spiegel et le quotidien le plus lu du pays Bild ont fait part d’un “accord sur un contrat de coalition”, affirmant que les derniers désaccords avaient été levés.

Les derniers différends concernaient la répartition des portefeuilles ministériels, la réforme de la santé et l’encadrement des contrats de travail à durée déterminée. Cet accord prévoit notamment que les sociaux-démocrates obtiendront les ministères-clés des Finances et des Affaires étrangères, ainsi que celui des Affaires sociales, toujours selon ces médias.

Ce compromis obtenu dans la douleur après des semaines de tractations et un dernier round de 24 heures de négociations sans interruption, reste toutefois encore suspendu à un vote des militants du parti social-démocrate (SPD) prévu dans les semaines à venir. L’issue de cette consultation reste incertaine et ses résultats ne devraient être annoncés que dans les premiers jours de mars.