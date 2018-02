Kaolack : Le lycée technique et commercial devient un centre de référence en se dotant d’un nouveau département de Froid-Climatisation- Plomberie

Cet après midi, les acteurs de l’éducation s’étaient donnés rendez-vous au lycée technique et commercial El Abdoulaye Niass de Kaolack pour l’inauguration de son nouveau département dédié aux filières froid, climatisation et plomberie.

Présidée par le ministre de la formation professionnelle, de l’apprentissage et de l’artisanat, Mr Mamadou Talla, la cérémonie inaugurale était une occasion pour ce dernier de rappeler la pertinence d’un tel projet. ” Le gouvernement du Sénégal a décidé de faire de ce lycée, un hub en matière formation et un centre de référence dans ces filières c’est-à-dire le froid, la climatisation et la plomberie”.

Ce bâtiment flambant neuf est le fruit d’un partenariat entre l’État du Sénégal et la coopération canadienne. ” L’élargissement des offres de formation et les nouveaux équipements d’un coût d’environ 500 millions traduisent l’engagement du gouvernement à arriver à une adéquation entre formation et insertion professionnelle”, a fait savoir Mr Talla.

De leur côté, les présidents des chambres consulaires de Kaolack, en l’occurrence Serigne Mboup et El Hadj Seyni Seck, ont plaidé pour l’entretien du ” joyau” et également pour que les apprenants puissent mettre davantage l’accent sur la formation professionnelle qui constitue une porte ouverte vers le monde de l’emploi.