“Tu n’as pas aimé… Je suis désolé”: les SMS embarrassants de Tariq Ramadan

“J’ai senti ta gêne… désolé pour ma ‘violence’. J’ai aimé… Tu veux encore ? Pas déçue ?”, aurait écrit Ramadan ce jour-là à 19h29. N’obtenant aucune réponse, il aurait renvoyé plusieurs SMS. “Ce silence dit quoi???”, demande-t-il d’abord. “Tu n’as pas aimé… Je suis désolé Christelle (ndlr: prénom d’emprunt). Désolé”, écrit-il ensuite à 23h09. “C’est moche” C’est le matin du 11 octobre que Tariq Ramadan prend une dernière fois contact avec sa victime supposée.

“J’ai attendu tte la journée un message hier pour lire enfin des reproches et une déception… Que veux tu que je rajoute à ça… Ça me peine et c’est moche.” Selon Le Parisien, Tariq Ramadan nie être l’auteur de ces messages et les enquêteurs cherchent maintenant à déterminer si c’est le cas. Rappelons que cette victime affirme avoir été violée dans l’après-midi du 9 octobre 2009. Or, un billet d’avion atteste que Tariq Ramadan n’avait atteri à Lyon qu’à 18h35 ce jour-là.