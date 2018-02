La dématérialisation des procédures, gage de la modernisation l’administration fiscale (ministre)

’’La dématérialisation des procédures participe à la modernisation de l’administration fiscale’’, a-t-il déclaré lors de la cérémonie de lancement de la nouvelle version de la plateforme de télé déclaration et de télé paiement des impôts et taxes dénommée’’Etax’’.

’’Etax’’ est une application web mise en place par la DGID depuis 2013, au service des contribuables, pour leur permettre de déclarer et de payer leurs impôts et taxes en ligne.

La nouvelle version considérablement améliorée permet, à la fois, de déclarer les impôts et les taxes en ligne, de consulter les comptes d’impôts en ligne et d’adresser des requêtes à l’administration fiscale en ligne et de recevoir des réponses via le même canal, indique un document de presse.

Le président de l’Association professionnelle des banques et établissements financiers du Sénégal (APBEF), Bocar Sy, a salué ‘’un système simple, rapide et viable, arrimée à la procédure bancaire grâce à sa sécurité’’. Il a invité le trésor public à ’’inciter tous les acteurs pour une amélioration constante et permanente de cet outil’’.

Selon le ministre du Budget, ce lancement intervient également

Dans un contexte marqué par ’’le début de mise en œuvre (depuis janvier) de l’obligation pour les grandes entreprises de souscrire désormais leurs déclarations fiscales en ligne’’.

’’A cet égard, la dynamique enclenchée par la DGID est de toujours faciliter l’accessibilité et la qualité des services public’’, a-t-il noté, estimant tout de même que ‘’l’amélioration de la qualité du service doit faire l’objet d’une attention quotidienne, en faisant preuve d’imagination’’.

Pour le Directeur général des Impôts et Domaines, Cheikh Ba, cette cérémonie ‘’marque une étape de plus dans la dynamique de modernisation’’ de son service dont l’objectif final est ‘’l’adaptation de notre fonctionnement aux besoins des usagers’’.

A ce titre, il a indiqué que la mise en place inclusive de cette nouvelle version de la plateforme Etax lui a valu un succès matérialisé par son acceptation par la quasi-totalité des entreprises

Concernées. ‘’Sur les 27 banques concernées, 23 ont déjà signé la convention cadre’’, a magnifié Cheikh Ba.

Il a en outre indiqué que depuis 2013, date de lancement de la plateforme Etax, à 2017, les recettes fiscales ont connu une progression nette de 45%, en raison notamment des différentes réformes normatives et organisationnelles réalisées par son département.

Il a relevé que ’’le consentement à l’impôt est corolaire à la qualité du service public rendu par l’administration fiscale’’.