Lutte – Eumeu Sène croise Bombardier le…

« Il se tiendra à coup sûr. Vous savez, le seul problème qu’on avait est celui du stade qui va abriter le combat. Dieu a fait que la situation a été décantée, donc le combat aura bel et bien lieu », a-t-il certifié. « J’ai donné à chaque lutteur une avance complète, maintenant, je leur donnerai le reste afin que l’affiche se tienne. Mais, cela passe bien sûr par des discussions. Du coup, après le combat Papa Sow vs Ama Baldé, je vais attaquer Bombardier vs Eumeu Sène. Je n’ai aucun doute là-dessus », a-t-il expliqué. « Le combat Bombardier-Eumeu Sène va clôturer la saison », a-t-il précisé.

Le contrat toujours valide

Parlant du contrat qui le lie aux lutteurs et que ces derniers ne considèreraient plus depuis décembre dernier, Assane Ndiaye précise. « Vous savez, il y avait un contrat qui nous liait, mais entre temps, le stade Demba Diop est devenu impraticable alors qu’il y avait une date fixée pour le combat. Mais, il n’y a jamais eu de date limite. J’entends les gens parler, mais je sais que le contrat qui me lie aux lutteurs n’a jamais expiré. On avait fixé une date, mais si une partie de la tribune du stade s’effondre, je n’y peux rien », a-t-il soutenu. « Je ne vais pas accepter qu’ils (les lutteurs) encaissent de l’argent et après croiser les bras. S’il y a un problème, les lutteurs et le promoteur sont concernés. Ils doivent le partager 50/50 », a souligné le promoteur.