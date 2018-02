Tchad : le cinéaste Mahamat Saleh Haroun quitte le gouvernement

Entré au gouvernement en février 2017, le ministre tchadien de la Culture et du Tourisme a été démis de ses fonctions ce jeudi. Saleh Haroun, pour mémoire, a été primé au Festival de Cannes en 2010. Il est rendu célèbre par son documentaire “Hissène Habré, une tragédie tchadienne”. Un brûlot où de nombreux témoins et des victimes évoquent les affres de la répression sous le règne de Habré entre 1982 et 1990.