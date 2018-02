ABDOULAYE FALL (Président de la ligue de Diourbel) : « Tout faire pour que la Sonacos reçoive pour le reste de la saison à Ely Manel Fall »

Pour défaut d’infrastructures sportives opérationnelles et plus précisément d’un stade et d’un champ de jeu praticables, la Sonacos de Diourbel reçoit ses adversaires de Ligue 1 à Kaolack. Une situation regrettable à laquelle Abdoulaye Fall compte remédier.

Le Président de la ligue, qui dit compter sur le soutien du ministre Birima Mangara, annonce la réfection très prochaine d’Ely Manel Fall. Toutefois, des mesures conservatoires sont en train d’être prises pour permettre à l’équipe fanion de la région de recevoir le reste de ses matches dans ce stade de Diourbel pour accroître ses chances de dominer le championnat Sénégalais.

Abdoulaye Fall a tenu ces propos samedi à Bambey où il parrainait les finales des deux zones de la commune.

Pour l’occasion, il dotera en équipements l’ensemble des équipes navétanes de la localité. Interpellé sur l’état du stade de Bambey, Fall se dira rassuré de l’état d’avancement du dossier. « Je peux vous annoncer que le dossier est presque bouclé. Il ne reste que la notification. Le ministre des Sports a mis plus d’un milliard. On aura un terrain synthétique aux normes FIFA. »

Plusieurs personnalités ont pris part à la rencontre. C’est le cas du ministre Mor Ngom, du préfet du département, du responsable politique de l’Apr El Hadj Dia, du socialiste Morane Guèye, de l’inspecteur des Sports, du Président de l’Orcav de Diourbel Moustapha Dieng Rass etc…