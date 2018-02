Le Ministre du Commerce finance les femmes AFP du département de Mbour

Le ministre du commerce, Alioune Sarr vient de financer les femmes AFP du département de Mbour. Une cinquantaine de femmes sélectionnées dans les différentes communes suivent présentement une formation de transformation de légumes en jus de fruits.

En effet, selon la responsable communale des femmes de l’AFP, Mme Khady Ndao, « le ministre Alioune Sarr, lors de notre congrès régional, avait promis aux femmes, non-seulement de nous octroyer des financements, mais de nous suivre pour la formation, promesse qu’il a respectée. Après cette formation en légumes, nous attaquerons celle en savonnerie et javellisation, pour terminer ensuite avec celle des céréales. » Ainsi, toujours selon elle, l’espoir est permis car le ministre Alioune Sarr est soucieux de leur développement personnel.

Le DAGE du ministère du commerce, Abdoulaye Guèye, présent sur les lieux, de souligner que « la seule voie pour l’émergence reste de s’organiser de se former comme le fait son patron sur instruction du président de la République. »

Pour remobiliser les troupes en vue des prochaines échéances présidentielles et remercier leur responsable Alioune Sarr, les femmes de l’AFP du département de Mbour ont organisé hier samedi, une soirée culturelle spécial Ngoyane animée par la talentueuse Khady Mboup qui a assuré avec son nouveau morceau dédié à goorou Marième Faye et Khalifa Faye auteur compositeur de Wathia Thia…