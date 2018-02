3ème ÉDITION DES «GUERTÉS D’OR» : Kaolack honore ses dignes fils

Cette cérémonie annuelle des « Guerté d’Or », a permis également au grand public qui a effectué le déplacement de révéler « les hommes et femmes de l’année », du côté de Kaolack Ndagane.

Thione Niang : Jeune Leader

Ce natif de Kaolack symbolise le courage d’agir et la foi en l’action. Armé simplement d’un cœur rempli d’espoir, Thione Niang s’est battu et s’est investi avec foi, rigueur et détermination pour en arriver à ce stade.

Jeune activiste membre du directoire de campagne du président Barak Obama, il est réactif et très communicatif.

Reçu par les plus grands de ce monde, il n’en oublie pas pour autant ses racines africaines et tient à participer au développement du continent africain et de son Sénégal en particulier puisque dit-il, “sans de puissantes racines, aucun arbre ne peut tenir debout”. Le prix Guerté d’Or de la Responsabilité sociale qui lui a été remis, sanctionne sa posture de modèle de référence, créateur d’espoir et combattant infatigable pour un devenir meilleur.

Amadou Gallo Fall : Vice-président de NBA/Afrique

Il se rêvait ‘’médecin sans frontière’’, Amadou Gallo Fall est finalement devenu un humaniste au service de la communauté africaine, notamment sénégalaise, par la formation des jeunes basketteurs. Jeune, ambitieux et courageux, le Saloum-Saloum débarque aux pays des Aigles de Carthage avec un sac rempli de rêves. La Seed Academy qu’il a crée dans son pays au Sénégal a permis la détection de talents et la construction d’un avenir radieux pour des milliers de jeunes.

Pour Pape Amadou Gallo Fall, l’option avec SEED, est d’apporter aux meilleurs jeunes africains des entraînements et une éducation de qualité afin qu’ils atteignent les objectifs dans la vie et sur le terrain. A travers son œuvre et ses réalisations, toute l’Amérique reconnaît le talent et le potentiel du basket sénégalais.

Le Prix du Guerté d’or qui lui est remis est une reconnaissance de sa vision futuriste et son action déterminante pour dessiner des carrières.

Adji Mergane Kanouté : Député

Adji Diarra Mergane dite Mergane Kanouté porte Kaolack dans son cœur. Elue députée de la 13ème législature, Conseillère technique à la Direction générale du Port autonome de Dakar, Mme Kanouté est titulaire d’une licence en lettres modernes, d’un master à Sup de Co et d’un Diplôme en suivi-évaluation et gestion de Projets. Présidente de la formation politique Union pour le développement du Sénégal authentique (Uds/A), elle est très active au plan social pour le compte de sa région natale. C’est un secret de polichinelle que l’honorable Député utilise son énergie, son influence et ses moyens pour donner le sourire, aider les nécessiteux et rendre aux kaolackois, la pièce de leur monnaie.

Au devant de la scène pour porter les revendications de Kaolack et dans la dynamique de leur trouver une solution, l’élue de Kaolack estime devoir une chandelle aux Kaolackois qui ont contribué massivement à son élection et heureuse du choix des populations sénégalaises qui ont offert la majorité au Président Macky Sall.

Le Prix Guerté d’Or de la Personnalité Politique de l’année qui lui est remis sanctionne l’engagement d’un élu du Peuple pour le bien être social et économique de ses compatriotes.

Thierno Seydou Nourou Sy, Directeur Général de la BNDE

C’est un banquier expérimenté, qui aime relever les défis, qui est chargé de faire de la Banque Nationale pour le Développement Economique (Bnde), un champion du financement des Pme. Un gros challenge pour Thierno Sy qui a quitté la Bourse de Paris pour se retrouver à la BHS, rien que pour servir son pays.

Il sera de l’équipée pour Bst, une banque à qui il a donné ses lettres de noblesse et contribué durablement, avec son équipe, à son essor durant cette époque.

À la BNDE, il réussira à fidéliser les clients et à optimiser la trésorerie. Mieux, il va surtout permettre de favoriser l’accès au financement des PME-PMI. Cet homme serviable pour son pays, est d’une rigueur profonde.

Le Prix Guerté d’Or de l’Innovation agricole qui lui est remis témoigne de sa ténacité et de sa persévérance dans l’effort. Tout cela pour l’émergence économique du Sénégalais et des sénégalais.

Ass Ndao, Directeur Général du Groupe Ndoucoumane

Ass Ndao plus connu sous le nom de El hadji Mor Ndao est de ces personnes qui font du travail et de l’adoration de Dieu, l’Alpha et l’Oméga de leur vie sur terre. Normal, pour cet enfant du Ndoucoumane, Directeur Général du Groupe Ndoucoumane et qui est passé entre les mains de El hadji Djamilou Ndao et Tamsir Moussa Ndao avant de devenir pensionnaire du Daara de Coki, foyer intense de formation et d’enseignement islamique.

Cet enfant de Touba Saloum, Département de Kaffrine et arrondissement de Malem Hoddar est un humaniste profondément reconnaissant. Il voue au PDG de CCBM admiration et respect.

Les clefs de sa réussite, il l’explique par la formation rigoureuse reçue au cours de son cursus. Le Prix Guerté d’or pour le leadership social qui lui est remis est la reconnaissance de la qualité de l’enseignement islamique et un éloge à l’esprit de combattant et de travailleur acharné.

Mbaye Guèye, Président Directeur Général de EMG

Le Patron de EMG automobile est un cas d’école, un modèle de persévérance et un travailleur infatigable. De mère fille unique et lui-même fils unique de sa mère, Mbaye Guèye, natif de Thiès a très tôt compris que sans oncle ni tante, il était condamné à ne compter que sur lui.

Travailleur acharné, méthodique et armé du principe que seul le travail paie, Mbaye Guèye affrontera les vicissitudes de la vie par un parcours professionnel adossé au principe suivant : Croire en soi.

Cet enfant de Thiès n’a pas eu de jeunesse. Et c’est donc en connaissance de cause qu’il exhorte les jeunes à apprendre un métier, clef de la réussite. C’est ce postulat d’ailleurs qui explique l’essor de son groupe EMG Automobile.

Aujourd’hui il souhaiterait voir la jeune génération se décomplexer par rapport à l’Occident et s’inscrire dans la dynamique de dépasser l’Europe en terme de développement économique.

Le Prix du Guerté d’Or de l’Excellence est la consécration d’un homme hors pair, pour dire simplement excellent dans l’effort et le mérite

Modou Niane : PDG de KBSB (Keur Bamba Saloum Boutique)

Kaolack est au début et au cœur de tout, pour ce natif du Saloum qui a grandi et fait ses humanités dans la ville de Mbossé.

Après un Bac obtenu en 1992 au Lycée Abdoulaye Niass de kaolack, Modou Niane intègre l’Université de Dakar avant de se lancer dans le commerce, à travers sa nouvelle enseigne KBSB Keur Bamba Saloum Boutique.

Cet homme qui voue à la région de Kaolack un amour et un attachement sans faille, est aussi connu pour ses idées novatrices qui tendent vers un développement économique et social de ses concitoyens. C’est ainsi qu’avec son Groupe KBSB, il créera deux entités notamment GTI Plastique spécialisée dans la fourniture de matériel ménager et GTI Café chargé de la distribution moderne du café Touba.

Sociable et acteur infatigable pour le développement et le rayonnement économique de Kaolack, Modou Niane reste un modèle pour la jeunesse.

Le Guerté d’Or, Engagement citoyen qui lui est remis témoigne de son investissement personnel pour la cause de Kaolack.

Fallou Ba : PDG Etablissement Touba Ndiapandal Keur Serigne Fallou

Cet homme a un parcours qui se résume en deux mots : persévérance et foi dans l’effort. En effet, El hadji Mouhamadou Falilou Ba plus connu sous le nom de Fallou Bâ est un homme d’action et de détermination. A la tête des Etablissement Touba Ndiapandal Keur Serigne Fallou, il a débuté ses activités commerciales avec un budget de 150 F remis par sa grand mère. Une modeste somme qui lui servira de fonds de commerce pour se lancer dans la vente de pétrole lampant dont le litre coutaît à l’époque 30 F.

Aujourd’hui, il est le spécialiste du Cosmétique et numéro 1 dans ce secteur au niveau de la Ville de Kaolack. Le Guerté d’or qui lui est remis est un éloge à son esprit de sacrifice, sa fierté de kaolackois et son action de tous les jours pour le développement de cette région.

Paul Badji : Ambassadeur

Paul Badji est un Ambassadeur qui aura gravi tous les échelons grâce à sa compétence, sa loyauté et son sens du devoir pour la République. Présenté par l’ancien Ministre des affaires étrangères Mankeur Ndiaye comme « l’un des meilleurs diplomates, compétent, loyal et au cursus extraordinaire », Paul Badji aime servir la République avec efficacité et discrétion.

Fêté par la communauté Diola à laquelle il appartient, reconnu comme une référence, ce Diplomate de carrière, Président de la Première Commission a représenté son pays à une vingtaine de sessions de l’Assemblée générale de l’ONU, de l’Organisation de l’Unité africaine (OUA, devenue l’Union africaine), à la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et dans nombre d’autres conférences, réunions et sommets internationaux. Normal pour quelqu’un qui parle couramment le français, l’anglais, l’espagnol, le créole portugais…

Le Prix du Guerté d’or qui lui est remis est une reconnaissance de ses efforts et de sa loyauté pour la cause de la République

Fatoumata Tambajang : Vice-présidente de la République de Gambie

Mme Tambajang est l’un des initiateurs de la coalition de l’opposition qui a abouti à l’élection d’Adama Barrow et mis fin à 22 ans de régime de Yahya Jammeh.

Née en 1949 à Brikama, une ville commerçante de la Gambie, elle a fait ses études en Gambie, au Sénégal et en France. Femme leader et actrice du développement, elle a été primée par le PNUD, dans un projet axé sur l’intégration de la dimension de genre. Elle a collaboré pendant 20 ans avec le PNUD et les ONG féminines, et y a occupé divers postes de responsabilité.

Défenseure des droits de l’homme, Mme Tambajang est une figure historique de l’opposition pour le changement démocratique en Gambie où elle a été au centre des combats pour le changement démocratique.

Femme de consensus, elle a aussi été désignée médiatrice par les partis de l’opposition pour créer une coalition crédible et équilibrée entre les sexes lors des élections nationales de 2016.

Le Mbossé d’Or qui lui est remis est le sacre d’une personnalité engagée et dévouée pour les causes justes et équitables, mais aussi pour son combat pour le rayonnement des femmes…