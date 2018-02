Maodo Malick Mbaye mobilise un réseau de 2.000 femmes, pour la réélection du président Sall en 2019.

En perspective des prochaines joutes présidentielles prévues en février 2019, le leader du mouvement citoyen “Gëm sa bop,” Maodo Malick Mbaye, s’est inscrit dans une dynamique de mobilisation et de massification de son mouvement. Ce, afin d’assurer au président Macky Sall une réélection en 2019 dès le premier tour.

Ainsi, le président du mouvement “Gëm sa bop” a présidé une cérémonie de ralliement ce dimanche 11 février à Thiès, au quartier Darou Salam en la présence effective de fortes délégations de l’Apr et de la coalition Benno Bokk Yakaar.

Plus de 2.000 femmes du mouvement de solidarité et de développement Seydina Rassoul, ont rallié la cause de “Gëm sa bop”. Toutes venues grossir les rangs de la mouvance présidentielle.

À quelques mois des prochaines élections présidentielles, ce geste s’inscrit dans la logique du slogan adopté par Maodo Malick Mbaye et son mouvement : “Pour un 2ème mandat, sans 2ème tour” pour le président Sall.