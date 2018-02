Procès Khalifa Sall : Idy ne témoignera pas

A la reprise du procès de Khalifa Sall ce lundi, Idrissa Seck ne sera pas à la barre. Cité à comparaitre, l’ancien Premier ministre dont la déposition était très attendue n’a pu se présenter au tribunal, alors que, la liste des témoins est bouclée depuis vendredi.

Selon des sources du journal Walf Quotidien, le leader de Rewmi a été retenu par une contrainte dans le cadre de sa tournée politique dans les régions du Sénégal.

Mais s’il n’a pu aménagé son agenda pour se présenter au tribunal, c’est à cause du non respect du calendrier des témoignages. Le passage des témoins était, d’abord programmé pour mercredi dernier. Mais, à cause de la longueur de l’interrogatoire des prévenus, la date a été décalée au vendredi.