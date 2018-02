Santé : 5 signes qui montrent que votre taux de sucre est élevé

Il peut être inquiétant lorsqu’il dépasse 1,10 gramme de sucre par litre de sang « , révèle un docteur endocrinologue. « S’il atteint 1,15 ou 1,20 g/L chez une personne possédant des antécédents familiaux et une obésité androïde, il faudra prendre beaucoup de précautions,

ajoute le médecin.

Ces valeurs d’hyperglycémie peuvent en effet témoigner d’un pré diabète, une condition définie par une glycémie plus élevée que la normale, mais pas suffisamment pour établir le diagnostic du diabète.

Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), le diagnostic du diabète est confirmé par « une glycémie à jeun supérieure à 1,26 g/L à deux reprises ». Excès de masse graisseuse localisée principalement au niveau de l’abdomen.

1-une grande fatigue

Les signes physiques d’un excès de sucre dans le sang n’apparaissent que tardivement, « quand le déséquilibre glycémique est ancien et qu’il n’a pas été pris en charge », explique le docteur. Si les débuts d’une hyperglycémie ne présentent généralement pas de symptôme, « le premier signe le plus commun consistent en une grande fatigue et une somnolence, dévoile le médecin.

Bon à savoir : « La fatigue peut s’accompagner d’autres symptômes tels que des palpitations ou une transpiration excessive. Ils ne sont pas spécifiques mais peuvent alerter » ajoute l’endocrinologue.

2-Une perte de poids

Un deuxième signe évoquant un excès de sucre dans le sang peut être un « amaigrissement spontané », nous apprend le docteur Nys. Il ne s’agit en général que d’une discrète perte de poids, de un à trois kilos, parfois associée à une grande fatigue « mais le malade peut se sentir en parfaite forme physique », détaille le professeur André Grimaldi dans son Guide pratique du diabète *.

3-Une sensation de soif intense

La soif intense est un signe souvent évocateur de diabète, mais reste un symptôme tardif qui ne survient que pour des hyperglycémies supérieurs à 3g/L. Pourquoi ? « Lorsqu’il y a trop de sucre dans le sang, le corps produit plus d’urine pour éliminer cet excès. C’est cette polyurie qui entraîne une soif secondaire appelée polydipsie ».

4-Une grande faim

Comme la soif intense, la sensation de faim est un signe relativement tardif de l’hyperglycémie. Pourquoi ? « Elle résulte d’une anomalie de diminution du taux de sucre au niveau cellulaire et cérébral », selon le docteur Nys.

5-Des infections uro-génitales

Des infections cutanées ou uro-génitales telles que des balanites (des inflammations du gland et du prépuce), des mycoses vaginales ou des cystites peuvent être le signe d’une hyperglycémie et ainsi être à l’origine de la découverte d’un diabète.

Emeraude ASSAH