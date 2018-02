Santé-Alzheimer : un faible taux de sodium dans le sang augmente le risque

L’hyponatrémie (un déficit de sodium dans le sang) a été associée à une diminution de la fonction cognitive chez des hommes âgés en bonne santé.

Quand le sang ne contient pas assez de sodium, on parle d’hyponatrémie. Cela peut se produire en cas d’insuffisance rénale sévère, de cirrhose, d’insuffisance cardiaque ou lorsqu’on suit un traitement médical prolongé à base de diurétiques. Cela se produit aussi parfois lorsqu’on boit trop d’eau en faisant de l’exercice physique.

L’hyponatrémie peut être repérée par analyse sanguine.

MESURER LE TAUX DE SODIUM POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE DÉMENCE

Une nouvelle étude, publiée dans le Journal clinique de l’American Society of Nephrology indique qu’un faible taux de sodium dans le sang pouvait être associé à une diminution de la fonction cognitive chez les seniors, et plus particulièrement les hommes.

Selon les chercheurs de l’Université du Colorado, soigner l’hyponatrémie dès son apparition permettrait de réduire le risque de démence et de maladie d’Alzheimer.

Pour cette étude, les chercheurs ont examiné les données médicales de près de 5500 hommes âgés de 65 ans et plus, qui ont chacun été suivis pendant une moyenne de 4,6 ans.

Les résultats montrent que les hommes dont le niveau de sodium était de 126-140 mmol / L étaient 30% plus susceptibles d’avoir des symptômes de déficience cognitive au début de l’étude et 37% plus susceptibles de présenter ces symptômes avec le temps.

Fait intéressant : un niveau élevé de sodium de 143-153 mmol / L était également associé à un déclin cognitif au fil du temps.

