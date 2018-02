10 paires de baskets moches pour succomber au retour des années 90

Depuis l’Automne-Hiver 2017/2018 et l’apparition sur les podiums des défilés homme d’épaisses baskets colorées presque normcore (coucou Balenciaga et Yeezy), toute l’industrie de la mode s’est prise de passion pour ces sneakers “moches” tout droit sorties des années 90.… : l’esthétique imposante de la décennie 90 est devenue celle de 2017, touchant hommes et femmes dans les plus hautes sphères de la mode – comprendre chez les influenceurs et icônes de mode. Et parce que les tendances mettent toujours un peu de temps à cheminer vers le grand public, c’est bien cette année, en 2018, que le commun des modeuses pourra constater, avec l’hégémonie du modèle Disruptor de Fila ou des mythiques Skechers de Britney Spears. Si ton âme de fashion girl te pousse à copier les tendances vantées par les instagirls , découvre tout de suite 10 paires de baskets cheum que tu vas trouver belles.