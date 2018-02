Kate Middleton et le prince William des parents comme les autres ? Ils le prouvent avec cette nouvelle décision  

C’est la rumeur qui a pendant longtemps fait parler sur les réseaux sociaux. Si l’on pensait que Kate Middleton était enceinte de jumelles, le prince William s’est exprimé de façon hilarante sur le sujet. “Non, ma femme ne donnera pas naissance à des jumelles. Je pense que ma santé mentale serait vraiment testée avec des jumelles. Deux, c’est bien. Je vais essayer de rattraper mon sommeil en retard avant l’arrivée du bébé” a-t-il confié à un journaliste. Vous l’aurez compris, la duchesse de Cambridge n’attend qu’un seul et unique enfant. La naissance de ce petit bout de chou est d’ailleurs prévue pour le mois d’avril 2018 et les fans sont impatients. En attendant le jour J, les parents de George et Charlotte finalisent les derniers détails pour l’arrivée de ce 3ème royal baby. Comment ? En prenant des décisions simples comme tous les autres parents.

EH OUI, KATE ET WILLIAM SONT DES PARENTS ORDINAIRES.

Si l’on en croit les révélations du site Us Magazine, Kate Middleton et le prince William sont d’ores et déjà prêts pour l’arrivée de leur troisième enfant. “Ils ont choisi de ne pas engager de nourrice supplémentaire, ils pensent pouvoir se débrouiller. Ils sont extrêmement confiants dans leur capacité à éduquer leurs enfants, ce sont des pros” a révélé une source au tabloïd. Mais ce n’est pas tout ! Décidés à ne pas se compliquer la vie, le duc et la duchesse de Cambridge ont fait le choix de remplir la nursery de leur prochaine progéniture avec des vêtements déjà portés : “Le placard du nouveau né sera en majorité composé des vieux vêtements et jouets ayant appartenu à George et Charlotte.” Un bel exemple de simplicité. Et pour être au point avant l’arrivée du bébé de Kate Middleton et du prince William, voici tout ce qu’il faut savoir sur le 3ème royal baby.