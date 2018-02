Maëva Coucke (Miss France 2018) meilleure que les autres miss ? Elle remporte une course étonnante (PHOTOS)  

Dimanche dernier, Maëva Coucke et d’autres anciennes Miss France ont participé à la course “Le défi des Miss” qui se déroulait à l’hippodrome de Vincennes. La jolie rousse était en concurrence avec ses copines Camille Cerf, Flora Coquerel, Marine Lorphelin et Malika Menard, qui ont été respectivement élues Miss France en 2015, 2014, 2013 et 2012. Chacune vêtue d’une combinaison de pilote rouge et blanche, les jeunes femmes ont pris part à cette course hippique de road cars. Maëva Coucke, qui révélait si elle se faisait beaucoup draguer depuis son élection, faisait équipe avec le jockey Pierre Vercruysse et a terminé en 3e position. Marine Lorphelin la talonnait puisqu’elle est arrivée à la 4e place avec Gabriel Pou Pou.

Camille Cerf a fini à la 5e position avec Gabriel Gelormini, Flora Coquerel à la 6e place avec Matthieu Abrivard et malheureusement, la pauvre Malika Ménard qui faisait équipe avec Emmanuel Devenne a été disqualifiée. C’est Valérie Lhostis, gagnante d’un concours organisé la semaine précédente par l’hippodrome, qui a remporté la course. Maëva Coucke, qui pourrait bien être élue Miss Univers, était couverte de boue mais cela ne l’empêchait pas d’être rayonnante. Miss France 2018 et ses amies étaient heureuses de se retrouver et s’affichaient tout sourire. “Maëva se débrouille pas mal, on parle un petit peu, je trouve qu’elle a pas mal d’aisance, elle sait bien répondre, elle a pris l’habitude de la pose et des sourires… tout va bien !”, a déclaré Malika Menard à Le Trot TV. Voilà une belle après-midi qui restera un bon souvenir pour toutes les Miss !