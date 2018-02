Surmonter sa timidité

SE VISUALISER CONFIANT(E)

Notre mental ne fait pas de différence entre le réel et l’imaginaire. Plus on s’entraîne à se visualiser confiante et audacieuse, plus on aura de chances de le devenir, et plus on sera capable de créer de nouvelles connexions neuronales.

• On ferme les yeux un instant, bien installée dans un fauteuil.

• On déroule la séquence mentalement, en s’imaginant sûre de soi, sans peur, sans complexe, pleine d’audace dans ce qui semble une épreuve : une prise de parole, un examen, un rendez-vous professionnel ou amoureux…

• Imaginer, c’est anticiper le réel. Afin de bien imprimer notre confiance en nous on inspire, on retient l’air dans nos poumons en serrant les poings pendant quelques secondes. Ensuite, on expire tout en allongeant le souffle.

DÉBRANCHER LA BATTERIE DES PENSÉES NÉGATIVES

Lorsqu’on a peur de faire les choses, on ressent comme un nœud à l’estomac et notre respiration est bloquée. Par cet exercice de sophro dynamique de décharge du négatif, on apprend à dissoudre notre timidité, nos peurs et à rétablir notre harmonie intérieure.

• On respire calmement, en gonflant le ventre, puis on expire en soufflant profondément et en imaginant qu’à chaque expiration on expulse les peurs de notre corps. Plus longue est notre expiration, meilleure sera notre détente.

• On pose ensuite notre main sur notre plexus solaire, au creux de l’estomac. On imagine que nos peurs se situent maintenant sous notre main.

• Pour prélever cette grosse batterie de peurs, on inspire.

• Puis, en soufflant, on projette la main loin devant nous pour extirper nos peurs de notre corps et de notre mental.

ANCRER DES MESSAGES POSITIFS

Tous les matins, au réveil, et tous les soirs avant de s’endormir, on ferme les yeux, et on prononce à haute voix des messages et suggestions qui vont s’inscrire dans notre subconscient. Ainsi on peut mobiliser nos forces positives pour obtenir les résultats que nous souhaitons dans notre vie.

• Je suis bien dans ma peau et les autres le voient.

• Je suis à l’aise en toutes circonstances.

• J’ose parler clair et fort.

• Je m’exprime avec la plus grande aisance.

• Je fascine aisément mon auditoire.

• Quand je vois quelqu’un qui me plaît, je vais l’aborder.

• J’aime ce que je suis.

• Je suis calme, tout à fait calme.

• J’ai de plus en plus de plaisir à rencontrer des gens.

• Je vais vers les autres avec joie et confiance.

• J’ai de plus en plus confiance en moi et en les autres.