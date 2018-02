Un déficient mental éventre son père, poignarde son épouse et…

Saré Ousmane, samedi soir. Un drame s’est joué dans ce village situé dans la localité de Sinthiou Maléme dans le département de Tambacounda. Korka Barry, 25 ans, a tenté de mettre fin à ses jours. Peu avant, il éventrait son père avant de retourner son couteau contre son épouse à qui il a administré un coup de poignard dans le dos. Les trois sont entre la vie et mort aux Urgences de l’hôpital de Tambacounda, rapporte l’Observateur.

Korka Barry, un déficient mental, a été pris, d’une crise psychique. Après une journée enfermée dans sa chambre, le jeune homme, en sort, vers 21 heures, la mine renfrognée. Armé d’un couteau, il s’avance vers son père, Ibrahima Barry, 70 ans et lui assène deux coups de couteau. Il est atteint à la main droite et au ventre. Il se dirige, ensuite, vers son vers la mère de ses deux enfants et la poignarde dans le dos. Sa mère, Aïssatou Korka, est prise pour prochaine cible. Mais, celle-ci réussit à prendre ses jambes à son cou.

Dans un ultime geste de désespoir, Korka Barry tente de se suicider. Il se donne un coup de couteau dans le ventre. Et sort du domicile en titubant. Il sera rattrapé dans sa course par les gendarmes au quartier Saré Guilel et placé au centre psychiatrique de Djinkoré.